Ливерпуль выиграл Суперкубок Англии, одолев Манчестер Сити в его первой официальной игре без Зинченко — видео 30 июля, 21:33 Ливерпуль выиграл первый трофей сезона (Фото:Reuters/Andrew Boyers)

Ливерпуль выиграл Суперкубок Англии, победив со счетом 3:1 Манчестер Сити, в первом официальном матче которого после своего трансфера не играл украинский футболист Александр Зинченко.



Мерсисайдцы острее начали игру, но не сумели использовать свои моменты в первую четверть часа игры с лишним.

«Красные» добились своего на 21-й минуте, когда Александер-Арнольд пробил из-за пределов штрафной и мяч, коснувшись головы Аке, от левой стойки влетел в сетку.

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Пропущенный гол заставил «горожан» активизироваться, но теперь пришло их время терять моменты как до перерыва, так и в начале второго тайма.

Впрочем, выход на поле Хулиана Альвареса помог Манчестер Сити сравнять счет, когда он удачно сыграл на отскочившем к нему мячу от вратаря соперника.

И все же равновесие держалось недолго, и вышедший на замену Дарвин Нуньес принес Ливерпулю пенальти, а его на 83-й минуте реализовал Салах.

В оставшееся время мерсисайдцы сумели еще раз поймать Сити на контратаке, когда после подачи Салаха и скидки Робертсона все тот же уругвайский новичок головой в упор пробил точно в сетку — 3:1.

Ливерпуль — Манчестер Сити 3:1

Голы: Александер-Арнольд, 21, Салах, 83 (с пенальти), Нуньес, 90+4 — Альварес, 70

Футболист сборной Украины Александр Зинченко недавно перешел из Манчестер Сити в лондонский Арсенал.



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