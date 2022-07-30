Ливерпуль выиграл Суперкубок Англии, одолев Манчестер Сити в его первой официальной игре без Зинченко — видео

30 июля, 21:33
Ливерпуль выиграл первый трофей сезона (Фото:Reuters/Andrew Boyers)

Ливерпуль выиграл первый трофей сезона (Фото:Reuters/Andrew Boyers)

Ливерпуль выиграл Суперкубок Англии, победив со счетом 3:1 Манчестер Сити, в первом официальном матче которого после своего трансфера не играл украинский футболист Александр Зинченко.

Мерсисайдцы острее начали игру, но не сумели использовать свои моменты в первую четверть часа игры с лишним.

«Красные» добились своего на 21-й минуте, когда Александер-Арнольд пробил из-за пределов штрафной и мяч, коснувшись головы Аке, от левой стойки влетел в сетку.

Видео дня
https://twitter.com/EmiratesFACup/status/1553417971804127232

Пропущенный гол заставил «горожан» активизироваться, но теперь пришло их время терять моменты как до перерыва, так и в начале второго тайма.

Читайте также:
Ливерпуль — Манчестер Сити 3:1. События матча за Суперкубок Англии

Впрочем, выход на поле Хулиана Альвареса помог Манчестер Сити сравнять счет, когда он удачно сыграл на отскочившем к нему мячу от вратаря соперника.

https://twitter.com/EmiratesFACup/status/1553435934837936129

И все же равновесие держалось недолго, и вышедший на замену Дарвин Нуньес принес Ливерпулю пенальти, а его на 83-й минуте реализовал Салах.

https://twitter.com/EmiratesFACup/status/1553437587305627654

В оставшееся время мерсисайдцы сумели еще раз поймать Сити на контратаке, когда после подачи Салаха и скидки Робертсона все тот же уругвайский новичок головой в упор пробил точно в сетку — 3:1.

https://twitter.com/EmiratesFACup/status/1553441114237050880

Ливерпуль — Манчестер Сити 3:1

Голы: Александер-Арнольд, 21, Салах, 83 (с пенальти), Нуньес, 90+4 — Альварес, 70

https://twitter.com/EmiratesFACup/status/1553445951985131523

Футболист сборной Украины Александр Зинченко недавно перешел из Манчестер Сити в лондонский Арсенал.

Редактор: Андрей Синявский

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Манчестер Сити ФК Ливерпуль Суперкубок

Эксклюзивы НВ

Павел Климкин
Экс-министр иностранных дел Украины
Российская империя распадается. Какие процессы свидетельствуют об этом?

В Праге прошел форум Свободных народов России. По итогам первого дня участники приняли Декларацию о деколонизации России

30 июля, 21:10
Мнения
Иван Яковина
Обозреватель НВ
Три сценария поражения Кремля. Что происходит вокруг Херсона

Главный театр военных действий сейчас — юг и Херсон. Там будет решаться исход войны

30 июля, 20:20
Мнения
Сейчас астрономы получают так много данных, что обработать их без помощи ИИ практически невозможно (Фото:robsonphoto / depositphotos)
Мириады новых открытий /
Пять примеров, как искусственный интеллект меняет наши представления о Вселенной
30 июля, 20:02
Научпоп
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X