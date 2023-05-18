Ливерпуль указал на выход четырем победителям Лиги чемпионов
Игроки завоевали немало трофеев с Ливерпулем (Фото:ФК Ливерпуль)
Английский Ливерпуль объявил об уходе из команды четырех ключевых футболистов.
Команду покинут Джеймс Милнер, Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен и Роберто Фирмино, сообщает пресс-служба Ливерпуля.
В конце сезона у футболистов завершаются контракты и мерсисайдский клуб принял решение не продлевать соглашения.
Все четверо игроков выигрывали с Ливерпулем Лигу чемпионов в сезоне 2018/19. Кроме того, в составе мерсисайдцев они выигрывали Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира ФИФА, становились чемпионами Англии и обладателями Кубка страны.
Ранее сообщалось, что украинский вингер Челси Михаил Мудрик летом может покинуть лондонский клуб.