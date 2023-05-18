Ливерпуль указал на выход четырем победителям Лиги чемпионов

18 мая, 11:21
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Игроки завоевали немало трофеев с Ливерпулем (Фото:ФК Ливерпуль)

Игроки завоевали немало трофеев с Ливерпулем (Фото:ФК Ливерпуль)

Английский Ливерпуль объявил об уходе из команды четырех ключевых футболистов.

Команду покинут Джеймс Милнер, Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен и Роберто Фирмино, сообщает пресс-служба Ливерпуля.

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В конце сезона у футболистов завершаются контракты и мерсисайдский клуб принял решение не продлевать соглашения.

Видео дня

https://twitter.com/LFC/status/1658865104970997762

Все четверо игроков выигрывали с Ливерпулем Лигу чемпионов в сезоне 2018/19. Кроме того, в составе мерсисайдцев они выигрывали Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира ФИФА, становились чемпионами Англии и обладателями Кубка страны.

Ранее сообщалось, что украинский вингер Челси Михаил Мудрик летом может покинуть лондонский клуб.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Ливерпуль Английская Премьер-лига

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