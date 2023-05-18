Ливерпуль указал на выход четырем победителям Лиги чемпионов 18 мая, 11:21 Игроки завоевали немало трофеев с Ливерпулем (Фото:ФК Ливерпуль)

Английский Ливерпуль объявил об уходе из команды четырех ключевых футболистов.

Команду покинут Джеймс Милнер, Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен и Роберто Фирмино, сообщает пресс-служба Ливерпуля.

В конце сезона у футболистов завершаются контракты и мерсисайдский клуб принял решение не продлевать соглашения.

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Все четверо игроков выигрывали с Ливерпулем Лигу чемпионов в сезоне 2018/19. Кроме того, в составе мерсисайдцев они выигрывали Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира ФИФА, становились чемпионами Англии и обладателями Кубка страны.

Ранее сообщалось, что украинский вингер Челси Михаил Мудрик летом может покинуть лондонский клуб.