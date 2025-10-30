Ливерпуль потерпел разгромное поражение и повторил клубный антирекорд 72-летней давности
Черная полоса Ливерпуля продолжается (Фото: REUTERS/Phil Noble)
Ливерпуль вылетел из Кубка Футбольной лиги, уступив Кристал Пэлэс (0:3).
Это поражение стало пятым подряд для «красных» во внутренних турнирах.
Ранее команда уступила Брентфорду (2:3), Манчестер Юнайтед (1:2), Челси (1:2) и снова Кристал Пэлэсу (1:2) в матчах чемпионата Англии.
Последний раз подобное с Ливерпулем случалось еще в далеком 1953 году.
В общем Ливерпуль проиграл шесть из семи последних матчей во всех турнирах.
В АПЛ команда Арне Слота занимает седьмое место после 9-ти туров.
Ранее сообщалось, что бывший игрок донецкого Шахтера Кевин впервые отметился результативным действием в составе Фулхэма. В поединке 1/8 финала Кубка Футбольной лиги против Викома бразилец отдал голевую передачу на Джошуа Кинга.