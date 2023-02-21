Реал в эффектном стиле разгромил Ливерпуль в матче 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде, уступая 0:2 21 февраля, 23:57 Бензема (справа) сделал дубль (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Реал крупно обыграл Ливерпуль со счетом 5:2 на выезде в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов, уступая по ходу игры 0:2.



Хозяева поля с первых секунд прижали соперника своим прессингом, что дало свой результат на 4-й минуте, когда Нуньес забил эффектный гол пяткой после прострела Салаха.

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Не прошло и четверти часа игры, как счет стал 2:0. Это Карвахаль отдал назад на Куртуа, тот неуклюже обработал мяч, а Салах обворовал голкипера и забил в пустые ворота.

Впрочем, гости отыграли один мяч на 21-й минуте, когда Винисиус Жуниор красивым ударом положил мяч в угол ворот, после чего в конце первого тайма он же совершил дубль после ошибки уже вратаря Ливерпуля Алиссона.

В начале второго тайма Реал и вовсе вышел вперед. Это Модрич навесил со штрафного, а Милитао головой пробил точно в цель.

Мадридцы воспользовались психологическим состоянием оппонентов, и в течение 20 минут забили еще два мяча, автором которых стал Бензема.

Ответный матч пройдет 15 марта на поле Реала.

Ливерпуль — Реал 2:5

Голы: Нуньес, 4, Салах, 14 — Винисиус Жуниор, 21, 36, Милитао, 47, Бензема, 55, 67