Английская Премьер-лига. Ливерпуль разгромил Манчестер Юнайтед с унизительным счетом, клуб Миколенко остался в зоне вылета — видео 5 марта, 20:51 Ливерпуль не оставил шансов Манчестер Юнайтед (Фото:REUTERS/Carl Recine)

Сегодня, 5 марта, состоялись два матча 26-го тура английской Премьер-лиги.

В центральном матче тура Ливерпуль не оставил никаких шансов Манчестер Юнайтед, разгромив его со счетом 7:0. По два гола в составе мерсисайдцев забили Салах, Гакпо и Нуньес, а точку в матче поставил Фирмино.

Видео дня

Победа позволила Ливерпулю подняться на пятое место, Манчестер Юнайтед остался на третьей строчке.

В еще одном матче дня Ноттингем сыграл вничью 2:2 с Эвертоном, а украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко не попал в заявку на матч.

Эвертон остается в зоне вылета — на 18-м месте.

Результаты матчей:

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед 7:0

Голы: Гакпо, 43, 50, Нуньес, 47, 75, Салах, 68, 83, Фирмино, 88

Ноттингем — Эвертон 2:2

Голы: Джонсон 19, 77 — Грей 10 (пен), Дукуре 29

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Накануне Арсенал с украинцем Зинченко обыграл Борнмут (3:2), а Челси без Мудрика — Лидс (1:0).