Эпический матч на страницах истории. Как Ливерпуль унизил Манчестер Юнайтед 6 марта, 15:37 Ливерпуль нанес крупнейшее поражение Манчестер Юнайтед в его в истории (Фото:REUTERS/Carl Recine)

Произошедшее на стадионе Анфилд — откровенный позор для Манчестер Юнайтед.



Ливерпуль на своем поле разбил своего принципиального соперника Манчестер Юнайтед со счетом 7:0 в рамках английской Премьер-лиги. Игорь Бойко – футбольный журналист, комментатор Setanta Sports Ukraine – анализирует крупнейшее поражение в истории «Красных Дьяволов».

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Игорь Бойко Футбольный журналист, комментатор Setanta Sports Ukraine

Э тот матч был проигран за 3 минуты, но все то, что происходило после второго гола Коди Гакпо — все это откровенный позор. Футбола уже не было, но речь не о футболе. Манчестер Юнайтед – оказался тем, кто не умеет держать удар.

Такое было уже осенью на стадионе Этихад против Манчестер Сити, когда все пошло не по плану, и Юнайтед пропустил 6 голов, просто опустив руки и бросив играть.

Эрик тен Хаг сказал, что не знает причин, однако в этом случае он, скорее всего, подразумевает другое, что не понимает причин. Да, Ман Юнайтед пропустил в первом тайме, когда уже имел преимущество.

Да, ужасно начал второй тайм, но все, что было дальше – это унижение. Ливерпуль всегда рад такое делать с соперниками, а особенно когда это позволяет делать с собой такой соперник.

Особых слов заслуживает полузащитник МЮ Бруну Фернандеш. Португалец - сильный игрок и один из важнейших в команде, но после этого матча он не имеет права быть капитаном. Он раскис и начал вести себя, как маленький ребенок, которому не дают то, чего он хочет. Он хотел, чтобы его заменили. Он хотел уйти от этого. Нонсенс.

Нытик не может быть капитаном.

Бруно Фернандеш / Фото: REUTERS/Carl Recine

Если говорить о футболе, то Ливерпуль в него выиграл, но не был настолько невероятным. Вырастание на сельских дискотеках дает повод говорить, что тебя не сделает сильнее то, что ты избил чудака, который вечером напился и уже едва держался на ногах.

Ливерпулю удалось забить в первом тайме. Нет, атака действительно была великолепной, идеально продуманной и разыгранной. Очевидной была ошибка Фреда во время расположения в момент передачи Робертсона, но следует следить за тем, откуда он прибежал и почему потерял ориентацию.

Стоит отмечать отличную передачу вратаря хозяев Аллисона, а затем уже идеальные действия Гакпо (трижды на протяжении эпизода: забегание, открывание внутрь и завершение), а также Робертсона.

Повезло потому, что на тот момент Ливерпуль уже не был лучшей командой на поле. Хозяева начали сильно, но не воспользовались давлением и ошибками соперника, что удалось сделать сразу после перерыва.

Ман Юнайтед хорошо прогрессировал в течение первого тайма. Именно гостям удалось создать несколько возможностей: удар Фернандеша после классической подачи куда-то в направлении Трента Александра-Арнольда, моменты Рашфорда и Антони, которые в штрафной после хороших атак не смогли нормально завершить.

У гостей в начале были проблемы с тем, чтобы доставлять мяч на половину соперника, ведь без травмированного Эриксена и с Фернандешем на фланге не могло быть и речи о комбинациях, а грудь Веггорста, через которую должен был происходить выход в атаку, не всегда находилась партнерами.

В начале второго тайма Ливерпуль использовал окно возможностей, забив именно два гола, которыми они должны были быть по плану. Сначала после прессинга и создания хаоса из-за этого в штрафной соперника: Фабиньо в этом матче наконец-то был лучшей версией себя. А затем после быстрого перехода.

Юнайтед на протяжении всего матча имел проблемы с этим, очень боялся таких действий соперника: Шоу почти не ходил вперед, следя за Салахом, Рашфорд в конце первого тайма показательно добежал после стандарта.

Фабиньо (слева) в этом матче был лучшей версией себя / Фото: REUTERS/Carl Recine

Однако все же гол в быстрой атаке случился, потому что тогда Юнайтед не так крепко стоял на ногах и терял концентрацию: действия Антони, Шоу и, наконец, Мартинеса.

И после того, как аргентинец повернулся спиной к Салаху, а затем упал, Ман Юнайтед больше не поднимался на ноги.

На самом деле, можно было смотреть до гола Салаха, а затем забросить этот матч. Футбола уже не было, а эти все передачи о дикой природе, когда хищник терзает свою жертву, никогда не вызывали любопытства.

Какой из всего этого вывод? Та никакого. Это действительно эпический матч на страницах истории, но в контексте не будущего или прошлого, а настоящего времени выводы следует делать после следующих игр обеих команд.

Текст опубликован с разрешения автора

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