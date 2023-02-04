Английская Премьер-лига. Ливерпуль разгромно проиграл, Манчестер Юнайтед вернулся в тройку лидеров — видео
Ливерпуль занимает 10 место (Фото:Reuters/Ed Sykes)
Состоялись очередные матчи 22-го тура английской Премьер-лиги.
Ливерпуль сенсационно потерпел разгромное поражение от Вулверхемтона 0:3 и продолжает находиться в середине турнирной таблицы.
Мерсисайдцы в последних четырех матчах потерпели три поражения и однажды сыграли вничью.
Манчестер Юнайтед обыграл Кристал Пэлас 2:1 и вернулся на третье место, воспользовавшись осечкой Ньюкасла в матче с Вест Хэмом — 1:1.
Борнмут, игроком которого на днях стал экс-защитник Динамо Илья Забарный, уступил Брайтону 0:1, а украинец оказался вне заявки команды.
Результаты матчей:
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1
Голы: Фернандеш, 7 (пен), Рошфорд, 62 – Шлупп, 76
Удаление: Каземиро, 70
Вулверхэмптон — Ливерпуль 3:0
Голы: Матип, 5 (автогол) Доусон, 12, Невеш, 71
Астон Вилла - Лестер 2:4
Голы: Уоткинс, 9, Суттар, 32 (автогол) - Мэддисон, 12, Ихеаначо, 41, Тете, 45+2, Прат, 79
Брентфорд - Саутгемптон 3:0
Голы: Ми, 41, Мбемо, 44, Йенсен, 80
Брайтон - Борнмут 1:0
Гол: Митома, 87
Ньюкасл - Вест Хэм 1:1
Голы: Уилсон, 3 - Лукас, 32
Турнирная таблица
Сообщалось, что лондонский Арсенал с Александром Зинченко неожиданно уступил в матче 22-го тура английской Премьер-лиге Эвертону, (0:1), за который выступает Виталий Миколенко.
Накануне Челси не смог обыграть Фулхэм (0:0), а Михаил Мудрик был заменен после первого тайма.