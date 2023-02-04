Английская Премьер-лига. Ливерпуль разгромно проиграл, Манчестер Юнайтед вернулся в тройку лидеров — видео 4 февраля, 21:39 Ливерпуль занимает 10 место (Фото:Reuters/Ed Sykes)

Состоялись очередные матчи 22-го тура английской Премьер-лиги.

Ливерпуль сенсационно потерпел разгромное поражение от Вулверхемтона 0:3 и продолжает находиться в середине турнирной таблицы.

Мерсисайдцы в последних четырех матчах потерпели три поражения и однажды сыграли вничью.

Видео дня

Манчестер Юнайтед обыграл Кристал Пэлас 2:1 и вернулся на третье место, воспользовавшись осечкой Ньюкасла в матче с Вест Хэмом — 1:1.

Борнмут, игроком которого на днях стал экс-защитник Динамо Илья Забарный, уступил Брайтону 0:1, а украинец оказался вне заявки команды.

Результаты матчей:

Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1

Голы: Фернандеш, 7 (пен), Рошфорд, 62 – Шлупп, 76

Удаление: Каземиро, 70

Вулверхэмптон — Ливерпуль 3:0

Голы: Матип, 5 (автогол) Доусон, 12, Невеш, 71

Астон Вилла - Лестер 2:4

Голы: Уоткинс, 9, Суттар, 32 (автогол) - Мэддисон, 12, Ихеаначо, 41, Тете, 45+2, Прат, 79

Брентфорд - Саутгемптон 3:0

Голы: Ми, 41, Мбемо, 44, Йенсен, 80

Брайтон - Борнмут 1:0

Гол: Митома, 87

Ньюкасл - Вест Хэм 1:1

Голы: Уилсон, 3 - Лукас, 32

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Сообщалось, что лондонский Арсенал с Александром Зинченко неожиданно уступил в матче 22-го тура английской Премьер-лиге Эвертону, (0:1), за который выступает Виталий Миколенко.

Накануне Челси не смог обыграть Фулхэм (0:0), а Михаил Мудрик был заменен после первого тайма.

