Ливерпуль — Реал. Букмекеры дали прогноз на финал Лиги чемпионов

28 мая, 00:04
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Букмекеры считают фаворитом Ливерпуль (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Букмекеры считают фаворитом Ливерпуль (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Букмекеры сделали прогнозы на матч финала Лиги чемпионов между Ливерпулем и Реалом.

Матч между командами состоится 28 мая, в 22:00 по киевскому времени.

Британская контора William Hill считает фаворитом Ливерпуль. Победа в основное время английского клуба соответствует коэффициенту 2,00. Испанского клуба в основное время — в 3,50, ничья в основное время — в 3,60.

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Завоевание Ливерпулем трофея оценивается в 1,53, а его победа в дополнительное время соответствует коэффициенту 11,00. Завоевание Реалом трофея оценивается в 2,50, а его успех по итогам экстра-таймов — в 15,00.

Согласно авторитетным букмекерам, наиболее вероятный счет — ничья 1:1 за 7,00. Чуть менее вероятным они считают победу Ливерпуля 1:0 за 8,50.

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Наиболее вероятный, по версии William Hill исход в пользу Реала — выигрыш со счетом 1:0 за 12,00.

Австрийская контора Bwin чуть меньше коллег верит в успех Ливерпуля — 2,05. Победа Реала и ничья в основное время оцениваются в те же 3,50 и 3,60 соответственно.

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Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Реал Мадрид ФК Ливерпуль Букмекеры

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