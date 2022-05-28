Ливерпуль — Реал. Букмекеры дали прогноз на финал Лиги чемпионов
Букмекеры считают фаворитом Ливерпуль (Фото:REUTERS/Phil Noble)
Букмекеры сделали прогнозы на матч финала Лиги чемпионов между Ливерпулем и Реалом.
Матч между командами состоится 28 мая, в 22:00 по киевскому времени.
Британская контора William Hill считает фаворитом Ливерпуль. Победа в основное время английского клуба соответствует коэффициенту 2,00. Испанского клуба в основное время — в 3,50, ничья в основное время — в 3,60.
Завоевание Ливерпулем трофея оценивается в 1,53, а его победа в дополнительное время соответствует коэффициенту 11,00. Завоевание Реалом трофея оценивается в 2,50, а его успех по итогам экстра-таймов — в 15,00.
Согласно авторитетным букмекерам, наиболее вероятный счет — ничья 1:1 за 7,00. Чуть менее вероятным они считают победу Ливерпуля 1:0 за 8,50.
Наиболее вероятный, по версии William Hill исход в пользу Реала — выигрыш со счетом 1:0 за 12,00.
Австрийская контора Bwin чуть меньше коллег верит в успех Ливерпуля — 2,05. Победа Реала и ничья в основное время оцениваются в те же 3,50 и 3,60 соответственно.
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