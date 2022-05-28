Финал с украинским следом. Ливерпуль и Реал готовятся разыграть трофей Лиги чемпионов — фото дня

28 мая, 14:31
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Юрген Клопп на тренировке Ливерпуля, 27 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Lee Smith)

Юрген Клопп на тренировке Ливерпуля, 27 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Lee Smith)

Решающий матч состоится в субботу, 28 мая, на стадионе Стад де Франс в пригороде Парижа Сен-Дени. УЕФА планировал организовать финал Лиги чемпионов 2022 года в российском Санкт-Петербурге, однако после вторжения РФ в Украину это решение пересмотрели.

Главный тренер английского Ливерпуля Юрген Клопп положительно отреагировал на то, что у страны-агрессора отняли право проведения финала.

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«Война продолжается. То, что этот матч состоится, но не в Санкт-Петербурге, возможно, именно тот правильный месседж, который должна получить Россия. Жизнь продолжается, даже если ты пытаешься ее разрушить. Мы играем этот финал ради людей, ради людей в Украине», — заявил Клопп накануне матча.

Видео дня

Агентство Reuters представило фото с предматчевой тренировки Ливерпуля.

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Юрген Клопп и его подопечные / Инфографика: REUTERS/Lee Smith

У финальной игры есть и другие «украинские следы». На официальном мяче сделана надпись на украинском и английском языках — Мир / Peace. В заявке мадридского Реала на игру присутствует голкипер сборной Украины Андрей Лунин.

REUTERS/Lee Smith
Фото: REUTERS/Lee Smith

Эти же команды встречались в финале Лиги чемпионов, прошедшем в Киеве в 2018 году. Тогда Реал выиграл со счетом 3:1.

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Теги:   Футбол Санкт-Петербург Лига Чемпионов Франция ФК Реал Мадрид ФК Ливерпуль Юрген Клопп Война России против Украины

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