Ливерпуль — Реал. Где и когда смотреть финал Лиги чемпионов 24 мая, 18:21 Цей матеріал також доступний українською Матч Ливерпуль — Реал состоится 28 мая (Фото:REUTERS/Vincent West)

НВ представляет анонс финала Лиги чемпионов между Ливерпулем и Реалом.



Матч Ливерпуль (Англия) - Реал (Испания) состоится в субботу, 28 мая, в 22:00 по киевскому времени в Париже на стадионе Стад де Франс.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:00.

Видео дня

Что нужно знать про Ливерпуль перед матчем:

на групповом этапе занял первое место, опередив Атлетико, Порту и Милан. В плей-офф прошел Интер, Бенфику и Вильярреал;

занял второе место в английской Премьер-лиге, отстав от Манчестер Сити на одно очко;

не проигрывает в 18 матчах подряд во всех турнирах при трех ничьих.

Что нужно знать про Реал перед матчем:

на групповом этапе занял первое место, опередив Интер, Шериф и Шахтер. В плей-офф прошел ПСЖ, Челси и Манчестер Сити;

выиграл чемпионат Испании с отрывом от Барселоны, которая стала второй, на 13 очков;

в десяти последних матчах во всех турнирах одержал пять побед, потерпел три поражения и дважды сыграл вничью.

Ориентировочные составы:



Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнолд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Салах, Мане, Луис Диас

Реал: Куртуа, Карвахаль, Эдер Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Каземиро, Модрич, Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор

НВ

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