Ливерпуль — Реал. Где и когда смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов
В финале Лиги чемпионов 2022 года Реал победил Ливерпуль (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)
NV представляет анонс первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов между Ливерпулем и Реалом.
Матч Ливерпуль (Англия) — Реал (Испания) состоится 21 февраля в Ливерпуле на стадионе Энфилд и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. NV проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.
Что нужно знать про Ливерпуль перед матчем:
- проиграл Реалу 0:1 в финале Лиги чемпионов прошлого года;
- занял 2-ю позицию в группе позади Наполи и впереди Аякса, а также Рейнджерс;
- занимает 8-е место в английской Премьер-лиге с отставанием в 19 очков от лидера Арсенала;
- выиграл два последних поединках после трех игр кряду без побед при двух поражениях;
- не сыграют полузащитник Алькантара, нападающий Диас, под вопросом участие защитника Конате, форварда Нуньеса (травмы).
Что нужно знать про Реал перед матчем:
- победил Ливерпуль 1:0 в финале Лиги чемпионов прошлого года;
- выиграл свою группу, опередив РБ Лейпциг, Шахтер и Селтик;
- занимает 2-ю строчку в испанской Ла Лиге с отставанием в восемь очков от лидера Барселоны;
- выиграл четыре последних поединка кряду во всех турнирах;
- не сыграют защитник Менди (травма), полузащитники Кроос и Чуамени (болезнь); под вопросом участие нападающего Бензема (переутомление).
Ориентировочные составы:
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Байчетич — Салах, Фирмино, Гакпо
Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Алаба - Модрич, Себальос, Камавинга — Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор