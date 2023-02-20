Ливерпуль — Реал. Где и когда смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов

20 февраля, 17:35
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В финале Лиги чемпионов 2022 года Реал победил Ливерпуль (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

В финале Лиги чемпионов 2022 года Реал победил Ливерпуль (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

NV представляет анонс первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов между Ливерпулем и Реалом.

Матч Ливерпуль (Англия) — Реал (Испания) состоится 21 февраля в Ливерпуле на стадионе Энфилд и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. NV проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

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Что нужно знать про Ливерпуль перед матчем:

  • проиграл Реалу 0:1 в финале Лиги чемпионов прошлого года;
  • занял 2-ю позицию в группе позади Наполи и впереди Аякса, а также Рейнджерс;
  • занимает 8-е место в английской Премьер-лиге с отставанием в 19 очков от лидера Арсенала;
  • выиграл два последних поединках после трех игр кряду без побед при двух поражениях;
  • не сыграют полузащитник Алькантара, нападающий Диас, под вопросом участие защитника Конате, форварда Нуньеса (травмы).
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Что нужно знать про Реал перед матчем:

  • победил Ливерпуль 1:0 в финале Лиги чемпионов прошлого года;
  • выиграл свою группу, опередив РБ Лейпциг, Шахтер и Селтик;
  • занимает 2-ю строчку в испанской Ла Лиге с отставанием в восемь очков от лидера Барселоны;
  • выиграл четыре последних поединка кряду во всех турнирах;
  • не сыграют защитник Менди (травма), полузащитники Кроос и Чуамени (болезнь); под вопросом участие нападающего Бензема (переутомление).
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Ориентировочные составы:

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Байчетич — Салах, Фирмино, Гакпо

Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Алаба﻿ - Модрич, Себальос, Камавинга — Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Реал Мадрид ФК Ливерпуль

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