Ливерпуль — Реал. Когда и где смотреть финал Лиги чемпионов
Ливерпуль и Реал разыграют главный трофей европейского клубного футбола (Фото:REUTERS/Lee Smith)
НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями финальной игры Лиги чемпионов между Ливерпулем и Реалом.
Матч Ливерпуль (Англия) — Реал (Испания) состоится сегодня, 28 мая, в 22:00 по киевскому времени в Париже (Франция) на стадионе Стад де Франс.
Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.
Как команды вышли в финал
Ливерпуль выиграл группу с итальянским Миланом, португальским Порту и испанским Атлетико. В плей-офф клуб прошел итальянский Интер, португальскую Бенфику и испанский Вильярреал.
Реал выиграл группу с украинским Шахтером, молдавским Шерифом и итальянским Интером. В плей-офф клуб прошел французский ПСЖ, английские Челси и Манчестер Сити.
В какой форме соперники
Ливерпуль не проиграл 18 последних матчей кряду во всех турнирах при 15 победах и трех ничьих.
Реал одержал три победы в шести последних поединках во всех турнирах при одном поражении и одной ничьей.
Какая кадровая ситуация у команд
У Ливерпуля под вопросом участие основного полузащитника Тиаго Алькантары (травма).
За Реал может не сыграеть неосновной полузащитник Эден Азар (повреждение).
Ориентировочные составы:
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Кейта — Салах, Мане, Диас
Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди — Кроос, Каземиро, Модрич — Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор
НВ
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