Ливерпуль — Реал. Когда и где смотреть финал Лиги чемпионов 27 мая, 21:07 Цей матеріал також доступний українською Ливерпуль и Реал разыграют главный трофей европейского клубного футбола (Фото:REUTERS/Lee Smith)

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями финальной игры Лиги чемпионов между Ливерпулем и Реалом.



Матч Ливерпуль (Англия) — Реал (Испания) состоится сегодня, 28 мая, в 22:00 по киевскому времени в Париже (Франция) на стадионе Стад де Франс.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

Видео дня

Как команды вышли в финал

Ливерпуль выиграл группу с итальянским Миланом, португальским Порту и испанским Атлетико. В плей-офф клуб прошел итальянский Интер, португальскую Бенфику и испанский Вильярреал.

Реал выиграл группу с украинским Шахтером, молдавским Шерифом и итальянским Интером. В плей-офф клуб прошел французский ПСЖ, английские Челси и Манчестер Сити.

В какой форме соперники

Ливерпуль не проиграл 18 последних матчей кряду во всех турнирах при 15 победах и трех ничьих.

Реал одержал три победы в шести последних поединках во всех турнирах при одном поражении и одной ничьей.

Какая кадровая ситуация у команд

У Ливерпуля под вопросом участие основного полузащитника Тиаго Алькантары (травма).

За Реал может не сыграеть неосновной полузащитник Эден Азар (повреждение).

Ориентировочные составы:

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Кейта — Салах, Мане, Диас

Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди — Кроос, Каземиро, Модрич — Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор

НВ

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