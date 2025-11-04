Ливерпуль — Реал: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Реал сыграет в Ливерпуле (Фото: REUTERS/Juan Barbosa)
Гранды мирового футбола встретятся в четвертом туре общего этапа ЛЧ.
Поединок пройдет во вторник, 4 ноября. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Ливерпуль — Реал с видеоповторами голов.
Также прямая трансляция матча Ливерпуль — Реал будет доступна на платформе MEGOGO.
Между собой команды встречались 12 раз в Кубке/Лиге чемпионов. Семь матчей выиграл Реал, четыре победы у Ливерпуля, еще одна встреча завершилась вничью.
Трижды клубы играли друг против друга в финалах Кубка/Лиги чемпионов.
В 1981 году Ливерпуль выиграл — 1:0. В 2018 году в Киеве победил Реал — 3:1. Выиграл мадридский клуб и финал ЛЧ-2022 — 1:0.