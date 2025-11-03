Реал потерял ключевого игрока на неопределенный срок перед матчем с Ливерпулем в Лиге чемпионов

3 ноября, 19:40
Франко Мастантуоно (Фото: REUTERS/Juan Medina)

Мадридский Реал понес кадровую потерю перед поединком против Ливерпуля в четвертом туре Лиги чемпионов, который состоится завтра, 4 ноября.

Аргентинский вингер Реала Франко Мастантуоно выбыл из игры из-за травмы паха, сообщает официальный сайт клуба.

Точные сроки восстановления 18-летнего футболиста пока что неизвестны. Врачи продолжают наблюдать за его состоянием.

Мбаппе вошел в историю Реала — только трое игроков клуба выигрывали Золотую бутсу

Интересно, что похожую травму ранее получил вингер Барселоны Ламин Ямаль — из-за проблем с пахом он пропустил значительную часть сезона.

В этом сезоне Мастантуоно провел 12 матчей за Реал, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что форвард Реала Килиан Мбаппе получил Золотую бутсу как лучший бомбардир Европы сезона 2024/25.

Редактор: Олег Телюк

