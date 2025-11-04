Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени. В режиме онлайн мы будем сообщать счет поединка, давать авторов голов и видеоповторы забитых мячей. После финального свистка будет доступен видеообзор матча.

ЛИВЕРПУЛЬ — РЕАЛ — 0:0 ( обновляется)

Анонс матча от УЕФА

Победа Ливерпуля над Реалом со счетом 2:0 в пятом туре прошлого сезона прервала безвыигрышную серию красных против мадридцев из восьми матчей ( Н1 П7).

Ливерпуль выиграл 15 последних домашних матчей групповых/общих этапов еврокубков на Энфилде.

Вингеру Ливерпуля Мохамеду Салаху осталось забить дважды, чтобы покорить отметку в 50 голов в Лиге чемпионов. Он может стать первым африканским игроком, достигшим этого показателя.

Трент Александер-Арнолд перешел из Ливерпуля в Реал минувшим летом. За девять сезонов в родном клубе он провел 354 матча и не выиграл ни одного из шести поединков против мадридцев ( Н1 П5).

Реал выиграл лишь два из последних девяти матчей против английских команд ( Н3 П4).

В возрасте 22 лет и 128 дней Джуд Беллингем может стать самым молодым игроком, который провел 50 матчей в Лиге чемпионов ( в основной сетке). Сейчас рекорд принадлежит Икеру Касильясу ( 22 года и 155 дней).

Кто фаворит

В букмекерских конторах такие были коэффициенты на матч: победа Ливерпуля — 2.39, ничья — 3.94, победа Реала — 2.75.

Матчи команды в ЛЧ-2025/26

Ливерпуль — Атлетико ( 3:2), Галатасарай ( 0:1), Айнтрахт ( 5:1).

Реал — Марсель ( 2:1), Кайрат ( 5:0), Ювентус ( 1:0).

Турнирная таблица

Топ-8 команд выходят в 1/8 финала. Клубы, которые заняли с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала. Команды, занявшие места ниже, покидают еврокубки. Перехода в Лигу Европы на основной стадии больше не будет.

Фото: Football Ranking

Кстати, от УЕФА требуют 20 миллионов евро из-за «кражи» нынешнего формата Лиги чемпионов.