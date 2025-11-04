Ливерпуль — Реал. Трансляция матча Лиги чемпионов — онлайн, видео
Тренировка Ливерпуля перед матчем с Реалом (Фото: Reuters/Ed Sykes)
Поединок четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов состоится во вторник, 4 ноября.
Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени. В режиме онлайн мы будем сообщать счет поединка, давать авторов голов и видеоповторы забитых мячей. После финального свистка будет доступен видеообзор матча.
ЛИВЕРПУЛЬ — РЕАЛ — 0:0 (обновляется)
Анонс матча от УЕФА
- Победа Ливерпуля над Реалом со счетом 2:0 в пятом туре прошлого сезона прервала безвыигрышную серию красных против мадридцев из восьми матчей (Н1 П7).
- Ливерпуль выиграл 15 последних домашних матчей групповых/общих этапов еврокубков на Энфилде.
- Вингеру Ливерпуля Мохамеду Салаху осталось забить дважды, чтобы покорить отметку в 50 голов в Лиге чемпионов. Он может стать первым африканским игроком, достигшим этого показателя.
- Трент Александер-Арнолд перешел из Ливерпуля в Реал минувшим летом. За девять сезонов в родном клубе он провел 354 матча и не выиграл ни одного из шести поединков против мадридцев (Н1 П5).
- Реал выиграл лишь два из последних девяти матчей против английских команд (Н3 П4).
- В возрасте 22 лет и 128 дней Джуд Беллингем может стать самым молодым игроком, который провел 50 матчей в Лиге чемпионов (в основной сетке). Сейчас рекорд принадлежит Икеру Касильясу (22 года и 155 дней).
Кто фаворит
В букмекерских конторах такие были коэффициенты на матч: победа Ливерпуля — 2.39, ничья — 3.94, победа Реала — 2.75.
Матчи команды в ЛЧ-2025/26
- Ливерпуль — Атлетико (3:2), Галатасарай (0:1), Айнтрахт (5:1).
- Реал — Марсель (2:1), Кайрат (5:0), Ювентус (1:0).
Турнирная таблица
Топ-8 команд выходят в 1/8 финала. Клубы, которые заняли с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала. Команды, занявшие места ниже, покидают еврокубки. Перехода в Лигу Европы на основной стадии больше не будет.
Кстати, от УЕФА требуют 20 миллионов евро из-за «кражи» нынешнего формата Лиги чемпионов.