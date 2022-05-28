Ливерпуль — Реал. Онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов 28 мая, 02:29 Цей матеріал також доступний українською Спустя четыре года после киевского финала Ливерпуль и Реал снова сошлись за трофей Лиги чемпионов (Фото:REUTERS/David Klein)

НВ следит за ходом финальной игры Лиги чемпионов между Ливерпулем и Реалом. Начало — в 22:00 по киевскому времени 28 мая.



Ориентировочные составы:

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Кейта — Салах, Мане, Диас

Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди — Кроос, Каземиро, Модрич — Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор

Видео дня

Матч состоится в Париже (Франция) на стадионе Стад де Франс. Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia.

Ливерпуль на пути в финал выиграл группу с итальянским Миланом, португальским Порту и испанским Атлетико. В плей-офф клуб прошел итальянский Интер, португальскую Бенфику и испанский Вильярреал.

Клуб не проиграл 18 последних матчей кряду во всех турнирах при 15 победах и трех ничьих. У команды под вопросом участие основного полузащитника Тиаго Алькантары (травма).

Реал на пути в финал выиграл группу с украинским Шахтером, молдавским Шерифом и итальянским Интером. В плей-офф клуб прошел французский ПСЖ, английские Челси и Манчестер Сити.

Клуб одержал три победы в шести последних поединках во всех турнирах при одном поражении и одной ничьей. За команду может не сыграть неосновной полузащитник Эден Азар (повреждение).

Статистика знает восемь официальных поединков между соперниками. Ливерпуль побеждал три раза, Реал — четыре. Еще в одном матче была зафиксирована ничья.

Примечательно, что эти же команды сыграли в киевском финале Лиги чемпионов 2018, в котором Реал победил со счетом 3:1.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Ливерпуль — фаворит матча. Коэффициент на его победу равен 2,00, то, что выиграет Реал, оценивается в 3,50, ничья в основное время — в 3,60.

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