Ливерпуль — Реал. Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов 21 февраля, 01:15 Букмекеры считают Ливерпуль фаворитом матча (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

NV следит за событиями первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов между Ливерпулем и Реалом. Начало — в 22:00 по киевскому времени сегодня, 21 февраля.



Ориентировочные составы:

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Байчетич — Салах, Фирмино, Гакпо

Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Алаба﻿ - Модрич, Себальос, Камавинга — Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор

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Матч состоится в Ливерпуле на стадионе Энфилд. Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia.

Ливерпуль занял 2-ю позицию в группе позади Наполи и впереди Аякса, а также Рейнджерс. Команда занимает 8-е место в английской Премьер-лиге с отставанием в 19 очков от лидера Арсенала.

Клуб выиграл два последних поединках после трех игр кряду без побед при двух поражениях. За коллектив не сыграют полузащитник Алькантара, нападающий Диас, под вопросом участие защитника Конате, форварда Нуньеса (травмы).

Реал, который обыграл Ливерпуль в финале Лиги чемпионов 2022 года, выиграл свою группу, опередив Лейпциг, Шахтер и Селтик. Команда занимает 2-ю строчку в испанской Ла Лиге с отставанием в восемь очков от лидера Барселоны.

Клуб выиграл четыре последних поединка кряду во всех турнирах. За коллектив не сыграют защитник Менди (травма), полузащитники Кроос и Чуамени (болезнь); под вопросом участие нападающего Бензема (переутомление).

Статистика знает девять официальных поединков между соперниками. Реал выиграл пять раз, Ливерпуль — три. Еще один матч завершился вничью.

Прогноз букмекеров сводится к тому, что фаворит — Ливерпуль. Коэффициент на его победу равен 2,30. Успех Реала оценивается в 3,00, ничья — в 3,50.