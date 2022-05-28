Ливерпуль — Реал. Онлайн видеотрансляция финала Лиги чемпионов
Ливерпуль и Реал разыгрывают трофей Лиги чемпионов в Париже (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)
НВ в режиме онлайн публикует видеофрагменты финального матча Лиги чемпионов между Ливерпулем и Реалом.
Онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов Ливерпуль — Реал можно смотреть здесь
Начало поединка — сегодня, 28 мая, в 22:30 по киевскому времени. Игра проходит на стадионе Стад де Франс в Париже.
Стартовые составы:
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Алькантара — Салах, Мане, Диас
Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди — Кроос, Каземиро, Модрич — Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор
Видеомоменты матча будут публиковаться ниже.
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