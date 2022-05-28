Ливерпуль — Реал. Онлайн видеотрансляция финала Лиги чемпионов 28 мая, 21:21 Цей матеріал також доступний українською Ливерпуль и Реал разыгрывают трофей Лиги чемпионов в Париже (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

НВ в режиме онлайн публикует видеофрагменты финального матча Лиги чемпионов между Ливерпулем и Реалом.



Начало поединка — сегодня, 28 мая, в 22:30 по киевскому времени. Игра проходит на стадионе Стад де Франс в Париже.

Видео дня

Стартовые составы:

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Алькантара — Салах, Мане, Диас

Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди — Кроос, Каземиро, Модрич — Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор

Видеомоменты матча будут публиковаться ниже.

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