Ливерпуль — Реал. Видео гола и обзор финала Лиги чемпионов

29 мая, 01:48
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Ливерпуль и Реал разыграли трофей Лиги чемпионов в Париже (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Ливерпуль и Реал разыграли трофей Лиги чемпионов в Париже (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Ливерпуль со счетом 0:1 проиграл Реалу в финале Лиги чемпионов.

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Стартовые составы:

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Алькантара — Салах, Мане, Диас

Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди — Кроос, Каземиро, Модрич — Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор

Видео дня

0:1 — Винисиус, 59

Обзор всего матча:

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Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Реал Мадрид ФК Ливерпуль

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