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Ливерпуль со счетом 0:1 проиграл Реалу в финале Лиги чемпионов.

Ливерпуль и Реал разыграли трофей Лиги чемпионов в Париже (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

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