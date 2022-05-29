Ливерпуль — Реал. Видео гола и обзор финала Лиги чемпионов
Ливерпуль и Реал разыграли трофей Лиги чемпионов в Париже (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)
Ливерпуль со счетом 0:1 проиграл Реалу в финале Лиги чемпионов.
Стартовые составы:
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Алькантара — Салах, Мане, Диас
Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди — Кроос, Каземиро, Модрич — Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор
0:1 — Винисиус, 59
Обзор всего матча:
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