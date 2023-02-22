Ливерпуль — Реал. Видео голов и обзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов

22 февраля, 00:13
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Ливерпуль и Реал провели фееричный матч (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Ливерпуль и Реал провели фееричный матч (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Ливерпуль проиграл Реалу со счетом 2:5 на своем поле в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Ливерпуль — Реал можно здесь

Стартовые составы:

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Байчетич — Салах, Нуньес, Гакпо

Видео дня

Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Алаба﻿ - Модрич, Камавинга, Вальверде — Родриго, Бензема, Винисиус Жуниор

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1:0 — Нуньес, 4 минута:

2:0 — Салах, 14 минута:

2:1 — Винисиус Жуниор, 21 минута:

2:2 — Винисиус Жуниор, 36 минута:

2:3 — Милитао, 47 минута:

2:4 — Бензема, 55 минута:

2:5 — Бензема, 67 минута:

Обзор всего матча:

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Реал Мадрид ФК Ливерпуль

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