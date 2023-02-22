Ливерпуль — Реал. Видео голов и обзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Ливерпуль и Реал провели фееричный матч (Фото:REUTERS/Phil Noble)
Ливерпуль проиграл Реалу со счетом 2:5 на своем поле в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Ливерпуль — Реал можно здесь
Стартовые составы:
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Байчетич — Салах, Нуньес, Гакпо
Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Алаба - Модрич, Камавинга, Вальверде — Родриго, Бензема, Винисиус Жуниор
1:0 — Нуньес, 4 минута:
2:0 — Салах, 14 минута:
2:1 — Винисиус Жуниор, 21 минута:
2:2 — Винисиус Жуниор, 36 минута:
2:3 — Милитао, 47 минута:
2:4 — Бензема, 55 минута:
2:5 — Бензема, 67 минута:
Обзор всего матча: