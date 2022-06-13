Ливерпуль договорился о переходе одноклубника Яремчука за рекордную сумму в истории клуба 13 июня, 13:58 Цей матеріал також доступний українською В прошлом сезоне чемпионата Португалии Нуньес забил 26 голов в 28 матчах (Фото:ФК Бенфика)

Ливерпуль договорился с Бенфикой, за которую выступает украинец Роман Яремчук, о трансфере форварда Дарвина Нуньеса.

Об этом сообщает официальный сайт Бенфики.

За трансфер 22-летнего футболиста сборной Уругвая Ливерпуль заплатит 75 млн евро.

Договор предусматривает 25 млн евро бонусами, так что сумма трансфера Нуньеса может достичь 100 млн евро.

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Трансфер Нуньес станет для Ливерпуля самым дорогим в истории клуба. До этого самым дорогим трансфером Ливерпуля клуба был переход Вирджила Ван Дейка из Саутгемптона, за который мерсисайдцы заплатили 84,65 млн евро.

Для официального трансфера Нуньесу остается оставить подпись под контрактом с Ливерпулем.

В минувшем сезоне чемпионата Португалии Нуньес забил 26 голов в 28 матчах.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал объявил о подписании полузащитника сборной Франции и Монако Орельена Чуамени, трансфер которого стал одним из самых дорогих в истории «сливочных».



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