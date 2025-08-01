Лига конференций: кто остался от Украины — результаты ответных матчей второго раунда квалификации
Андриевский забил гол андоррцам (Фото: ФК Полесье)
Александрия завершила еврокубковую кампанию, дважды проиграв сербскому Партизану. Полесье после фиаско в первом матче взяло реванш в андоррской Санта-Коломы и вышло в следующий раунд.
Расписание и результаты матчей ЛК-2025/2026
Вторник, 29 июля
19:00. Иберия 1999 (Грузия) — Левадия (Эстония) — 2:2 д.в. (первый матч — 0:1)
21:00. Дифферданж (Люксембург) — Нью-Сейнтс (Уэльс) — 1:0 (первый матч — 1:0)
21:30. Интер Эскальдес (Андорра) — Олимпия (Словения) — 1:1 (первый матч — 2:4)
Четверг, 31 июля
18:30. Спартак (Словакия) — Хибернианс (Мальта) — 5:1 (первый матч — 2:1)
19:00. Банга (Литва) — Русенборг (Норвегия) — 0:2 (первый матч — 0:5)
19:00. ХИК (Финляндия) — Арда (Болгария) — 2:2, пен. 3:4 (первый матч — 0:0)
19:00. Дила (Грузия) — Рига (Латвия) — 3:3 (первый матч — 1:2)
19:00. Дьер (Венгрия) — Пюник (Армения) — 3:1 (первый матч — 1:2)
19:00. Сабах (Азербайджан) — Петрокуб (Молдова) — 4:1 (первый матч — 2:0)
19:00. Санта-Колома (Андорра) — Полесье (Украина) — 1:4 (первый матч — 2:1)
19:00. Спаэри (Грузия) — Аустрия (Австрия) — 0:5 (первый матч — 0:2)
19:45. АЗ Алкмаар (Нидерланды) — Ильвес (Финляндия) — 5:0 (первый матч — 3:4)
19:45. Нымме Калью (Эстония) — Сент-Патрикс (Ирландия) — 2:2 д.в. (первый матч — 0:1)
20:00. АИК (Швеция) — Пайде (Эстония) — 6:0 (первый матч — 2:0)
20:00. Зимбру (Молдова) — Астана (Казахстан) — 0:2 (первый матч — 1:1)
20:00. Милсами (Молдова) — Будучност (Черногория) — 2:1 (первый матч — 0:0)
20:00. Торпедо (Грузия) — Омония (Кипр) — 0:4 (первый матч — 0:1)
20:00. Унион (Люксембург) — Данди Юнайтед (Шотландия) — 0:1 (первый матч — 0:1)
20:00. Университатя Клуж (Румыния) — Арарат-Армения (Армения) — 1:2 д.в. (первый матч — 0:0)
20:00. Бейтар (Израиль) — Сутьеска (Черногория) — 5:2 (первый матч — 2:1)
20:30. Брондбю (Дания) — Торсхавн (Фареры) — 1:0 (первый матч — 1:1)
20:30. Университатя Крайова (Румыния) — Сараево (Босния и Герцеговина) — 4:0 (первый матч — 1:2)
20:45. Истанбул Башакшехир (Турция) — Черно Море (Болгария) — 4:0 (первый матч — 1:0)
21:00. КА (Исландия) — Силькеборг (Дания) — 2:3 д.в. (первый матч — 1:1)
21:00. Копер (Словения) — Викинг (Норвегия) — 3:5 (первый матч — 0:7)
21:00. Маккаби Хайфа (Израиль) — Торпедо-БелАЗ (Беларусь) — 3:0 (первый матч — 1:1)
21:00. Марибор (Словения) — Пакш (Венгрия) — 1:1 (первый матч — 0:1)
21:00. Неман (Беларусь) — Кошице (Словакия) — 1:1 (первый матч — 3:2)
21:00. Приштина (Косово) — Ларн (Северная Ирландия) — 1:1, пен. 4:5 (первый матч — 0:0)
21:00. Пушкаш Академия (Венгрия) — Арикс (Кипр) — 0:2 (первый матч — 2:3)
21:00. Санта-Клара (Португалия) — Вараждин (Хорватия) — 2:0 (первый матч — 1:2)
21:00. Спарта (Чехия) — Актобе (Казахстан) — 4:0 (первый матч — 1:2)
21:00. Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) — АЕК Афины (Греция) — 0:0 (первый матч — 0:1)
21:00. Шарлеруа (Бельгия) — Хаммарбю (Швеция) — 1:2 д.в. (первый матч — 0:0)
21:15. Арис (Греция) — Араз (Азербайджан) — 2:2 (первый матч — 1:2)
21:15. Лозанна (Швейцария) — Вардар (Северная Македония) — 5:0 (первый матч — 1:2)
21:15. Ягеллония (Польша) — Нови-Пазар (Сербия) — 3:1 (первый матч — 2:1)
21:30. Валюр (Исландия) — Кауно Жальгирис (Литва) — 1:2 (первый матч — 1:1)
21:30. Жилина (Словакия) — Ракув (Польша) — 1:3 (первый матч — 0:3)
21:30. Рапид (Австрия) — Дечич (Черногория) — 4:2 (первый матч — 2:0)
21:45. Викингур (Исландия) — Влазния (Албания) — 4:2 д.в. (первый матч — 1:2)
21:45. Данганнон (Северная Ирландия) — Вадуц (Лихтенштейн) — 0:3 д.в. (первый матч — 1:0)
21:45. Динамо Тирана (Албания) — Атлетик Эскальдес (Андорра) — 1:1 (первый матч — 2:1)
21:45. Клаксвик (Фареры) — Раднички (Сербия) — 1:0 (первый матч — 0:0)
21:45. Линфилд (Северная Ирландия) — Жальгирис (Литва) — 2:0 (первый матч — 0:0)
21:45. Флориана (Мальта) — Балкани (Косово) — 1:1 (первый матч — 2:4)
22:00. Эгнатия (Албания) — Динамо Минск (Беларусь) — 1:0 (первый матч — 2:0)
22:00. Партизан (Сербия) — Александрия (Украина) — 4:0 (первый матч — 2:0)
22:00. Хайдук (Хорватия) — Зира (Азербайджан) — 2:1 д.в. (первый матч — 1:1)
22:00. Шемрок Роверс (Ирландия) — Сент-Джозефс (Гибралтар) — 0:0 (первый матч — 4:0)
В следующем раунде квалификации Полесье сыграет против венгерского клуба Пакш.