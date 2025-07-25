Лига конференций: ужасный старт Украины — результаты первых матчей второго раунда квалификации
Александрийцы проиграли сербам (Фото: ФК Александрия)
На этом этапе турнира начали свое выступление в еврокубках две украинские команды — Александрия и Полесье. И обе проиграли. Александрийцы уступили сербскому Партизану, а житомиряне проиграли Санта-Коломе из Андорры.
Расписание и результаты матчей ЛК-2025/2026
Вторник, 22 июля
21:30. Балкани (Косово) — Флориана (Мальта) — 4:2
Среда, 23 июля
18:30. Зира (Азербайджан) — Хайдук (Хорватия) — 1:1
19:30. Левадия (Эстония) — Иберия 1999 (Грузия) — 1:0
20:00. Силькеборг (Дания) — КА (Исландия) — 1:1
21:00. Нью-Сейнтс (Уэльс) — Дифферданж (Люксембург) — 0:1
21:00. Олимпия (Словения) — Интер Эскальдес (Андорра) — 4:2
22:00. Будучност (Черногория) — Милсами (Молдова) — 0:0
Четверг, 24 июля
17:00. Атлетик Эскальдес (Андорра) — Динамо Тирана (Албания) — 1:2
17:00. Астана (Казахстан) — Зимбру (Молдова) — 1:1
18:30. Пайде (Эстония) — АИК (Швеция) — 0:2
19:00. Актобе (Казахстан) — Спарта (Чехия) — 2:1
19:00. Араз (Азербайджан) — Арис (Греция) — 2:1
19:00. Арарат-Армения (Армения) — Университатя Клуж (Румыния) — 0:0
19:00. Арда (Болгария) — ХИК (Финляндия) — 0:0
19:00. Арикс (Кипр) — Пушкаш Академия (Венгрия) — 3:2
19:00. Кауно Жальгирис (Литва) — Валюр (Исландия) — 1:1
19:00. Жальгирис (Литва) — Линфилд (Северная Ирландия) — 0:0
19:00. Ильвес (Финляндия) — АЗ Алкмаар (Нидерланды) — 4:3
19:00. Пюник (Армения) — Дьер (Венгрия) — 2:1
19:00. Русенборг (Норвегия) — Банга (Литва) — 5:0
19:00. Сент-Джозефс (Гибралтар) — Шемрок Роверс (Ирландия) — 0:4
19:00. Хибернианс (Мальта) — Спартак (Словакия) — 1:2
20:00. Викинг (Норвегия) — Копер (Словения) — 7:0
20:00. Нови-Пазар (Сербия) — Ягеллония (Польша) — 1:2
20:00. Александрия (Украина) — Партизан (Сербия) — 0:2
20:00. Омония (Кипр) — Торпедо (Грузия) — 1:0
20:00. Петрокуб (Молдова) — Сабах (Азербайджан) — 0:2
20:00. Полесье (Украина) — Санта-Колома (Андорра) — 1:2
20:00. Рига (Латвия) — Дила (Грузия) — 2:1
20:00. Хаммарбю (Швеция) — Шарлеруа (Бельгия) — 0:0
20:00. Черно Море (Болгария) — Истанбул Башакшехир (Турция) — 0:1
20:30. Вадуц (Лихтенштейн) — Данганнон (Северная Ирландия) — 0:1
21:00. Вараждин (Хорватия) — Санта-Клара (Португалия) — 2:1
21:00. Кошице (Словакия) — Неман (Беларусь) — 2:3
21:00. Пакш (Венгрия) — Марибор (Словения) — 1:0
21:00. Раднички (Сербия) — Клаксвик (Фареры) — 0:0
21:00. Торпедо-БелАЗ (Беларусь) — Маккаби Хайфа (Израиль) — 1:1
21:00. АЕК Афины (Греция) — Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) — 1:0
21:30. Аустрия (Австрия) — Спаэри (Грузия) — 2:0
21:30. Вардар (Северная Македония) — Лозанна (Швейцария) — 2:1
21:30. Влазния (Албания) — Викингур (Исландия) — 2:1
21:30. Сутьеска (Черногория) — Бейтар (Израиль) — 1:2
21:45. Данди Юнайтед (Шотландия) — Унион (Люксембург) — 1:0
21:45. Динамо Минск (Беларусь) — Эгнатия (Албания) — 0:2
21:45. Сент-Патрикс (Ирландия) — Нымме Калью (Эстония) — 1:0
21:45. Торсхавн (Фареры) — Брондбю (Дания) — 1:1
22:00. Дечич (Черногория) — Рапид (Австрия) — 0:2
22:00. Ларн (Северная Ирландия) — Приштина (Косово) — 0:0
22:00. Ракув (Польша) — Жилина (Словакия) — 3:0
22:00. Сараево (Босния и Герцеговина) — Университатя Крайова (Румыния) — 2:1
Ранее мы писали, что Шахтер, Полесье и Александрия получили возможных соперников в следующем отборе Лиги конференций.