Лига конференций: результаты ответных матчей первого раунда квалификации

В третьем по значимости еврокубковом турнире определились соперники украинских команд — Полесья и Александрии.

Расписание и результаты ответных матчей ЛК-2025/26

Среда, 16 июля

19:00. Ауда (Латвия) — Ларн (Северная Ирландия) — 2:2, пен. 2:4 (первый матч — 0:0)

Четверг, 17 июля

18:00. Даугавпилс (Латвия) — Влазния (Албания) — 2:4 (первый матч — 1:0)

Реклама

19:00. Хегельманн (Литва) — Сент-Патрикс (Ирландия) — 0:2 (первый матч — 0:1)

19:00. ХИК (Финляндия) — Рунавик (Фареры) — 5:0 д.в. (первый матч — 0:4)

19:00. Дила (Грузия) — Расинг Унион (Люксембург) — 1:0 (первый матч — 2:1)

19:00. Ордабасы (Казахстан) — Торпедо (Грузия) — 1:1 (первый матч — 3:4)

19:00. Пюник (Армения) — Тре Фиори (Сан-Марино) — 5:0 (первый матч — 0:1)

19:00. Работнички (Северная Македония) — Торпедо-БелАЗ (Беларусь) — 0:1 (первый матч — 0:3)

19:00. Санта-Колома (Андорра) — Борац (Босния и Герцеговина) — 0:2 (первый матч — 4:1)

19:00. Флора (Эстония) — Валюр (Исландия) — 1:2 (первый матч — 0:3)

19:30. Пайде (Эстония) — Магпис (Гибралтар) — 4:1 (первый матч — 3:2)

20:00. Пенибонт (Уэльс) — Жальгирис Каунас (Литва) — 1:1 (первый матч — 0:3)

20:00. Петрокуб (Молдова) — Биркиркара (Мальта) — 3:0 (первый матч — 0:1)

20:00. Силекс (Северная Македония) — Дечич (Черногория) — 2:1 (первый матч — 0:2)

20:00. Дюделанж (Люксембург) — Эскальдес (Андорра) — 2:3 (первый матч — 0:2)

20:00. Хаверфордвест (Уэльс) — Флориана (Мальта) — 2:3 (первый матч — 1:2)

20:30. Копер (Словения) — Железничар (Босния и Герцеговина) — 3:1 (первый матч — 1:1)

21:00. Неман (Беларусь) — Урарту (Армения) — 4:0 (первый матч — 2:1)

21:00. Партизани (Албания) — Нымме Калью (Эстония) — 0:1 д.в. (первый матч — 1:1)

21:30. Динамо Брест (Беларусь) — Сутьеска (Черногория) — 0:2 (первый матч — 2:1)

21:45. Викингур (Исландия) — Малишева (Косово) — 8:0 (первый матч — 1:0)

21:45. КИ Клаксвик (Фареры) — СИК (Финляндия) — 2:0 (первый матч — 2:1)

21:45. Клифтонвилл (Северная Ирландия) — Сент-Джозефс (Гибралтар) — 2:3 д.в. (первый матч — 2:2)

22:00. Ла Фиорита (Сан-Марино) — Вардар (Северная Македония) — 2:2 (первый матч — 0:3)

Во втором квалификационном раунде Лиги конференций Полесье сыграет с клубом Санта Колома (Андорра), а Александрия встретится с сербским Партизаном, который вылетел из Лиги Европы. Первые поединки этой стадии состоятся 24 июля, ответные матчи — 31 июля.