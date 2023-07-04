Клуб украинской Премьер-лиги ярко представил новичка своей команды — видео

4 июля, 19:40
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Петр Стасюк (Фото:ЛНЗ Черкассы)

Петр Стасюк (Фото:ЛНЗ Черкассы)

ЛНЗ Черкассы, который недавно поднялся в УПЛ, объявил о подписании защитника Петра Стасюка.

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В своих социальных сетях клуб опубликовал видео, в котором космический корабль перемещает футболиста из Баку в Черкассы.

Отметим, что последним клубом бывшего игрока Мариуполя был азербайджанский Сабаил, за который Стасюк сыграл 30 матчей в чемпионате и получил три желтые карточки.

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Напомним, что ЛНЗ занял третье место в группе повышения Первой лиги и вышел в переходные матчи, где получил место в УПЛ, переиграв Ингулец.

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Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Трансферы

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