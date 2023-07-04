Клуб украинской Премьер-лиги ярко представил новичка своей команды — видео
Петр Стасюк (Фото:ЛНЗ Черкассы)
ЛНЗ Черкассы, который недавно поднялся в УПЛ, объявил о подписании защитника Петра Стасюка.
В своих социальных сетях клуб опубликовал видео, в котором космический корабль перемещает футболиста из Баку в Черкассы.
Отметим, что последним клубом бывшего игрока Мариуполя был азербайджанский Сабаил, за который Стасюк сыграл 30 матчей в чемпионате и получил три желтые карточки.
Напомним, что ЛНЗ занял третье место в группе повышения Первой лиги и вышел в переходные матчи, где получил место в УПЛ, переиграв Ингулец.
Ранее сообщалось, что Ярмоленко выбрал временный номер после возвращения в киевское Динамо.