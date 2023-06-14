Сенсационный выход: Впервые в истории клуб из Черкасс пробился в УПЛ, обыграв Ингулец
ЛНЗ (Фото:ФК ЛНЗ Черкассы)
Черкасский ЛНЗ в ответной игре на выбывание обыграл Ингулец и завоевал путевку в украинскую Премьер-лигу на следующий сезон-2023/24.
Первый поединок команд завершился вничью — 1:1, так что во второй игре с первых минут чувствовалось напряжение.
На 17-й минуте хозяева поля открыли счет, а автором гола стал Савин.
Через несколько минут ЛНЗ забил второй, однако его автором стал игрок Ингульца Коробенко, который срезал мяч в свои ворота.
После перерыва Ситало отыграл один мяч, что подарило надежду Инульцу спастись. Однако петровскому клубу не удалось забить второй.
Таким образом, ЛНЗ вырвал путевку УПЛ, а Ингулец вылетел в Первую лигу.
ЛНЗ — Ингулец 2:1
Голы: Савин, 17, Коробенко (АГ), 30 — Ситало, 51
Напомним, что в первой паре ровенский Верес в зрелищной игре уничтожил Металлург.