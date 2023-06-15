«Выпить весь алкоголь в Черкассах». Сенсационный дебютант украинской Премьер-лиги получил новое «задание» от руководства 15 июня, 11:32 ЛНЗ впервые сыграет в УПЛ (Фото:ЛНЗ Черкассы via Instagram)

Главный тренер черкасского ЛНЗ Александр Ковпак с юмором прокомментировал победу над Ингульцом (2:1) в ответном матче плей-офф и первый в истории клуба выход в украинскую Премьер-лигу.

После матча Ковпак заявил, что выход ЛНЗ в УПЛ — исторический момент не только для него, но и для всего черкасского футбола, сообщает YouTube-канал Профессиональной футбольной лиги Украины

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«Ребята — невероятные. Для меня эти 90 минут были самыми длинными и самыми тяжелыми. Я впервые пережил такое как тренер. Это невероятные эмоции.

Ребята заслужили эту победу. Я видел, как горели их глаза. Мы сделали все, чтобы не только в каком-то уголке страны была УПЛ, но и в Черкассах", — сказал Ковпак.

Тренер в шутку добавил, что теперь руководство поставило перед футболистами новую «задачу».

«Руководство клуба поздравило нас с победой, облило шампанским и пивом и поставило новую цель — завтра выпить весь алкоголь в городе Черкассы и двигаться дальше. Выпьем, оклемаемся и будем готовиться к УПЛ», — подытожил Ковпак.

Ранее сообщалось, что ровенский Верес обыграл запорожский Металлург и остался в украинской Премьер-лиге.