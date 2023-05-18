ФИФА представила логотип чемпионата мира по футболу-2026 — фото 18 мая, 14:00 ЧМ-2026 состоится в трех странах (Фото:fifa.com)

Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальный логотип чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике.

Логотип турнира был представлен в Лос-Анджелесе, сообщает официальный сайт ФИФА.



В центре логотипа разместили кубок мира и год проведения мундиаля. Трофей размещен на фоне узора из 26-ти разных цветов.

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Фото: fifa.com

«Мы 26 — это призыв к объединению. Это момент, когда три страны и целый континент вместе говорят: «Мы объединились в одно целое, чтобы приветствовать мир и провести самый большой, лучший и самый инклюзивный чемпионат мира», — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Вскоре также будет представлено 16 отдельных логотипов городов, в которых будут проходить поединки чемпионата мира.



Ранее сообщалось, что на чемпионате мира-2026 впервые сыграют 48 сборных, а не 32, как это было на мундиалях, начиная с 1998 года.