«Потому что это типа гей, «голубой». Российский клуб запретил футболисту играть под своим именем из-за пещерной гомофобии

15 сентября, 21:10
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Педриньо стал игроком Локомотива всего неделю назад (Фото:ФК Локомотив)

Педриньо стал игроком Локомотива всего неделю назад (Фото:ФК Локомотив)

Новичок московского Локомотива бразильский полузащитник Педриньо рассказал, что клуб запретил ему играть под своей фамилией из-за гомофобии.

Слова 22-летнего хавбека приводит Спорт-экспресс.

«Меня правильно называть Педриньо. Я хотел, чтобы на футболке было написано Педриньо, но сказали, что это не очень. Тогда написали Педро Габриэл.

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Кто сказал? Руководство клуба. Потому что это типа гей, голубой. Поэтому они решили это не использовать", — сказал бразилец.

Педриньо стал игроком Локомотива всего неделю назад. Его трансфер обошелся московскому клубу в 3,5 млн евро.

Ранее гомофобные высказывания себе позволил форвард киевского Динамо и сборной Украины Артем Беседин.

Позже на слова нападающего отреагировал известный шоумен Сергей Притула.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол Гомофобия

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