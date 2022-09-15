«Потому что это типа гей, «голубой». Российский клуб запретил футболисту играть под своим именем из-за пещерной гомофобии 15 сентября, 21:10 Педриньо стал игроком Локомотива всего неделю назад (Фото:ФК Локомотив)

Новичок московского Локомотива бразильский полузащитник Педриньо рассказал, что клуб запретил ему играть под своей фамилией из-за гомофобии.

Слова 22-летнего хавбека приводит Спорт-экспресс.

«Меня правильно называть Педриньо. Я хотел, чтобы на футболке было написано Педриньо, но сказали, что это не очень. Тогда написали Педро Габриэл.

Видео дня

Кто сказал? Руководство клуба. Потому что это типа гей, голубой. Поэтому они решили это не использовать", — сказал бразилец.

Педриньо стал игроком Локомотива всего неделю назад. Его трансфер обошелся московскому клубу в 3,5 млн евро.

Ранее гомофобные высказывания себе позволил форвард киевского Динамо и сборной Украины Артем Беседин.

Позже на слова нападающего отреагировал известный шоумен Сергей Притула.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.