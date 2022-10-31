«Бой хотят увидеть все фанаты бокса». Промоутер пообещал устроить поединок Ломаченко против абсолютного чемпиона мира 31 октября, 14:26 Хейни побывал на поединке Ломаченко — Ортис (Фото:Девин Хейни via Instagram)

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум после победы Василия Ломаченко над Джемейном Ортисом пообещал устроить бой украинца против абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хейни.

По словам Арума Бой между Ломаченко и Хейни станет большим событием, поскольку они сильнейшие боксеры в легком весе, сообщает BoxingScene.

«В легком весе необходимо устроить бой Хейни — Ломаченко.

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Мы сделаем все возможное, чтобы организовать противостояние за звание абсолютного чемпиона, которое хотят увидеть все фанаты бокса", — сказал Арум.

Сообщалось, что Девин Хейни вышел на ринг к Василию Ломаченко после победы украинца над Джемейном Ортисом и пообщался с ним относительно потенциального боя.

Ранее Ломаченко заявлял, что Хейни — его самый желанный соперник, поскольку он владеет всеми титулами.

