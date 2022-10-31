«Бой хотят увидеть все фанаты бокса». Промоутер пообещал устроить поединок Ломаченко против абсолютного чемпиона мира
Хейни побывал на поединке Ломаченко — Ортис (Фото:Девин Хейни via Instagram)
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум после победы Василия Ломаченко над Джемейном Ортисом пообещал устроить бой украинца против абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хейни.
По словам Арума Бой между Ломаченко и Хейни станет большим событием, поскольку они сильнейшие боксеры в легком весе, сообщает BoxingScene.
«В легком весе необходимо устроить бой Хейни — Ломаченко.
Мы сделаем все возможное, чтобы организовать противостояние за звание абсолютного чемпиона, которое хотят увидеть все фанаты бокса", — сказал Арум.
Сообщалось, что Девин Хейни вышел на ринг к Василию Ломаченко после победы украинца над Джемейном Ортисом и пообщался с ним относительно потенциального боя.
Ранее Ломаченко заявлял, что Хейни — его самый желанный соперник, поскольку он владеет всеми титулами.