«Мы каждый день с Украиной». Мудрик поблагодарил Челси за поздравления с Днем Независимости — фото
Мудрик (Фото:REUTERS/Ognen Teofilovski)
Лондонский клуб поздравил Украину с праздником Независимости.
В своем Instagram «синие» опубликовали фото Мудрика, поддержав наше государство.
«В День Независимости и каждый день — мы вместе с Украиной», — написала пресс-служба Челси.
Ответ Михаил не заставил долго ждать.
«Спасибо за поддержку», — написал Мудрик в комментариях.
Ранее сообщалось, что Эвертон и Брентфорд поздравили украинцев с Днем Независимости.