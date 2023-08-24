«Мы каждый день с Украиной». Мудрик поблагодарил Челси за поздравления с Днем Независимости — фото 24 августа, 15:42 Мудрик (Фото:REUTERS/Ognen Teofilovski)

Лондонский клуб поздравил Украину с праздником Независимости.

В своем Instagram «синие» опубликовали фото Мудрика, поддержав наше государство.

«В День Независимости и каждый день — мы вместе с Украиной», — написала пресс-служба Челси.

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Ответ Михаил не заставил долго ждать.

«Спасибо за поддержку», — написал Мудрик в комментариях.

Фото: Instagram Челси

Ранее сообщалось, что Эвертон и Брентфорд поздравили украинцев с Днем Независимости.