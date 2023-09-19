«После первой ракеты»: Суркис назвал игрока Динамо, который сбежал из Украины 19 сентября, 21:40 Джастин Лонвейк (Фото:ФК Динамо Киев)

Киевское Динамо не может рассчитывать на Джастина Лонвейка, который уехал из Украины из-за войны с Россией.

Президент столичного клуба Игорь Суркис рассказал, что Джастин Лонвейк отказался выступать в Украины из-за войны с Россией.

«Вот за Лонвейка заплатили деньги, и условия ему хорошие создали. А первая ракета, которая летела над базой… И он сказал, что не хочет больше здесь оставаться, пока идет война», — сказал Суркис Youtube-каналу ПРОФУТБОЛ Digital.

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Остаток сезона Лонвейк будет выступать в аренде в нидерландском Андерлехте.

Напомним, Лонвейк перешел в Динамо в сентябре прошлого года, подписав соглашение на пять лет. За это время он провел в составе киевлян 18 матчей во всех турнирах, забив один гол и сделав одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Суркис объяснил, как решился продать одного из лидеров Динамо.