«После первой ракеты»: Суркис назвал игрока Динамо, который сбежал из Украины

19 сентября, 21:40
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Джастин Лонвейк (Фото:ФК Динамо Киев)

Джастин Лонвейк (Фото:ФК Динамо Киев)

Киевское Динамо не может рассчитывать на Джастина Лонвейка, который уехал из Украины из-за войны с Россией.

Президент столичного клуба Игорь Суркис рассказал, что Джастин Лонвейк отказался выступать в Украины из-за войны с Россией.

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«Вот за Лонвейка заплатили деньги, и условия ему хорошие создали. А первая ракета, которая летела над базой… И он сказал, что не хочет больше здесь оставаться, пока идет война», — сказал Суркис Youtube-каналу ПРОФУТБОЛ Digital.

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Остаток сезона Лонвейк будет выступать в аренде в нидерландском Андерлехте.

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Напомним, Лонвейк перешел в Динамо в сентябре прошлого года, подписав соглашение на пять лет. За это время он провел в составе киевлян 18 матчей во всех турнирах, забив один гол и сделав одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Суркис объяснил, как решился продать одного из лидеров Динамо.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев) Война России против Украины

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