«После первой ракеты»: Суркис назвал игрока Динамо, который сбежал из Украины
Джастин Лонвейк (Фото:ФК Динамо Киев)
Киевское Динамо не может рассчитывать на Джастина Лонвейка, который уехал из Украины из-за войны с Россией.
Президент столичного клуба Игорь Суркис рассказал, что Джастин Лонвейк отказался выступать в Украины из-за войны с Россией.
«Вот за Лонвейка заплатили деньги, и условия ему хорошие создали. А первая ракета, которая летела над базой… И он сказал, что не хочет больше здесь оставаться, пока идет война», — сказал Суркис Youtube-каналу ПРОФУТБОЛ Digital.
Остаток сезона Лонвейк будет выступать в аренде в нидерландском Андерлехте.
Напомним, Лонвейк перешел в Динамо в сентябре прошлого года, подписав соглашение на пять лет. За это время он провел в составе киевлян 18 матчей во всех турнирах, забив один гол и сделав одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Суркис объяснил, как решился продать одного из лидеров Динамо.