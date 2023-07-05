Жесткое избиение в отеле: на олимпийского чемпиона по футболу напали фанаты — видео

5 июля, 22:05
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Луан (Фото:REUTERS/Nelson Almeida)

Луан (Фото:REUTERS/Nelson Almeida)

Полузащитник Коринтианса Луан оказался в центре громкого скандала.

Как сообщает ESPN, 30-летний футболист вчера, 4 июля, устроил вечеринку в отеле.

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Фанаты бразильского клуба ворвались в номер и вытащили оттуда футболиста, а затем избили.

Видео дня

https://twitter.com/futebol_info/status/1676293975081099266

Болельщики, которые были из группировки Gaviões da Fiel, требовали от Луана расторгнуть контракт с Коринтиансом.

https://twitter.com/juegosimple__/status/1676290425827500032

Сам футболист никак не прокомментировал инцидент, а клуб выступил с заявлением, в котором осудил действия фанатов.

«После очередного отвратительного случая насилия Коринтианс сожалеет о нынешнем моменте нетерпимости, царящем в бразильском футболе. Ничто не оправдывает трусливую агрессию, от которой пострадал наш спортсмен», — написано на официальном сайте клуба.

Напомним, Луан стал олимпийским чемпионом 2016 года в составе сборной Бразилии.

Ранее сообщалось, что неизвестные проникли в дом футболиста Валенсии и избили его девушку.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол

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