«Придраться к этому нельзя». Главный тренер Италии недоволен реализацией своих подопечных в матче против Украины 13 сентября, 09:10 Лучано Спаллетти (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал победу над Украиной (2:1) в отборе на Евро-2024.

По его словам, итальянская сборная не дала команде Сергея Реброва создать никаких условий для того, чтобы зацепиться за положительный результат на Сан-Сиро.

«Мы должны быть довольны, потому что далеко не всегда удается за всю игру не допустить ни одного прострела со стороны соперника. Мы позволили ему создать два момента в первом тайме и пропустили две контратаки во втором. Придраться к этому нельзя — команда хорошо провела игру.

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На последних минутах соперник оставлял в атаке сразу нескольких игроков, поскольку большой разницы, с каким счетом проиграть, для него не было. И все же нам необходимо улучшать реализацию и забивать третий-четвертый мячи, когда есть такая возможность", — сказал Спаллетти RAI, передает УЕФА.

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Ранее Сергей Ребров рассказал, почему сборная Украины проиграла итальянцам в Милане.

