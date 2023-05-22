Привкус чемпионства: Тренер Наполи покинет клуб после жесткого конфликта с президентом 22 мая, 20:17 Лучано Спаллетти (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Наставник Наполи Лучано Спаллетти сменит тренерскую прописку по окончанию сезона.

Как сообщает Corriere dello Sport, итальянский специалист принял решение прекратить сотрудничество с неаполитанцами.

По информации издания, у Спаллетти значительно испортились отношения с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом.

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Стороны вели активные переговоры о продлении контракта, однако условия категорически не устроили Лучано.

Отмечается, что об уходе специалиста будет объявлено после последней игры в чемпионате Италии, которая состоится 4 июня.

Напомним, что под руководством Спаллетти Наполи впервые за 33 года выиграл чемпионат Италии.

Ранее сообщалось, что легендарный итальянский футболист объявил о решении завершить карьеру.