Привкус чемпионства: Тренер Наполи покинет клуб после жесткого конфликта с президентом
Лучано Спаллетти (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)
Наставник Наполи Лучано Спаллетти сменит тренерскую прописку по окончанию сезона.
Как сообщает Corriere dello Sport, итальянский специалист принял решение прекратить сотрудничество с неаполитанцами.
По информации издания, у Спаллетти значительно испортились отношения с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом.
Стороны вели активные переговоры о продлении контракта, однако условия категорически не устроили Лучано.
Отмечается, что об уходе специалиста будет объявлено после последней игры в чемпионате Италии, которая состоится 4 июня.
Напомним, что под руководством Спаллетти Наполи впервые за 33 года выиграл чемпионат Италии.
Ранее сообщалось, что легендарный итальянский футболист объявил о решении завершить карьеру.