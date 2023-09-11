«Имеют четкое представление». Главный тренер Италии засыпал комплиментами украинскую сборную перед матчем в отборе на Евро-2024 11 сентября, 19:28 Лучано Спаллетти (Фото:REUTERS/Альберто Лингрия)

Новый главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти рассказал об ожиданиях от поединка против сборной Украины в отборе на Чемпионат Европы-2024.

По словам итальянского наставника, команда Сергея Реброва организованнее Северной Македонии, которая сенсационно отобрала очки у итальянцев. Также Спаллетти отметил, что его подопечные должны остерегаться опасных контратак сборной Украины.

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«Украина? Они более организованы, чем Северная Македония, и они имеют четкое представление о том, каким должно быть наше и их владение мячом. Мы играем в вертикальную игру, зная, как интерпретировать это пространство. Мы должны делать это хорошо.

Они захотят сыграть на контратаках, просто посмотрите на гол, который они забили Англии. Нам нужна хорошая фаза владения мячом, чтобы выкроить пространство в этих узких пространствах, чтобы играть изнутри", — сказал Спаллетти, передает Corriere dello Sport.

Напомним, что сборная Украины сенсационно сыграла вничью против Англии в отборочном матче на Евро-2024. А во вторник, 12 сентября, команда Сергея Реброва встретится с Италией на Сан-Сиро.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Италии пригрозил украинской сборной перед матчем в отборе на Евро-2024.