«Возможно, это была моя последняя игра». Луческу заинтриговал болельщиков заявлением после разгромного поражения Динамо 28 августа, 21:28 Мирча Луческу возглавляет Динамо с июля 2020 года (Фото:ФК Динамо)

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу после разгромного поражения Днепра-1 со счетом 0:3 во 2-м туре украинской Премьер-лиги заявил, что этот поединок может стать последним для него во главе столичного клуба.

Такое заявление Луческу сделал, отвечая на вопрос журналиста, о том был ли матч против Днепра-1 последним для Ильи Забарного за Динамо, намекая на вероятный переход футболиста в другой клуб, сообщает dynamo.kiev.ua.

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«Возможно, это была моя последняя игра, но не Забарного», — сказал Луческу.

Также тренер отметил, что решение провести матч во Львове было ошибкой, а футболисты Динамо перед игрой находились не в лучшем психологическом состоянии.

«

Я хотел, чтобы матчи с Днепром-1 и Зарей мы провели в Киеве. Ребята два месяца назад уехали из Украины и с тех пор не видели своих семей. Поэтому я настаивал на том, чтобы ехать в Киев.

Еще в ответном матче с Бенфикой я почувствовал, что психологическое состояние игроков плохое. И по этой причине я тоже хотел, чтобы мы поехали в Киев.

Когда играешь без болельщиков, должны быть дополнительные эмоции, позволяющие футболистам выйти на матч со свежей головой. Этого сегодня не было", — рассказал Луческу.

Мирча Луческу возглавляет Динамо с июля 2020 года.

Ранее Динамо со счетом 0:3 проиграло португальской Бенфике и по итогам двух матчей вылетело из Лиги чемпионов в Лигу Европы.

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