«Возможно, это была моя последняя игра». Луческу заинтриговал болельщиков заявлением после разгромного поражения Динамо
Мирча Луческу возглавляет Динамо с июля 2020 года (Фото:ФК Динамо)
Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу после разгромного поражения Днепра-1 со счетом 0:3 во 2-м туре украинской Премьер-лиги заявил, что этот поединок может стать последним для него во главе столичного клуба.
Такое заявление Луческу сделал, отвечая на вопрос журналиста, о том был ли матч против Днепра-1 последним для Ильи Забарного за Динамо, намекая на вероятный переход футболиста в другой клуб, сообщает dynamo.kiev.ua.
«Возможно, это была моя последняя игра, но не Забарного», — сказал Луческу.
Также тренер отметил, что решение провести матч во Львове было ошибкой, а футболисты Динамо перед игрой находились не в лучшем психологическом состоянии.
Еще в ответном матче с Бенфикой я почувствовал, что психологическое состояние игроков плохое. И по этой причине я тоже хотел, чтобы мы поехали в Киев.
Когда играешь без болельщиков, должны быть дополнительные эмоции, позволяющие футболистам выйти на матч со свежей головой. Этого сегодня не было", — рассказал Луческу.
Мирча Луческу возглавляет Динамо с июля 2020 года.
Ранее Динамо со счетом 0:3 проиграло португальской Бенфике и по итогам двух матчей вылетело из Лиги чемпионов в Лигу Европы.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.