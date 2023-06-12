Турецкий гранд уволил главного тренера перед вероятным приходом Луческу — СМИ

12 июня, 14:36
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Мирча Луческу ранее возглавлял турецкие Галатасарай и Бешикташ (Фото:ФК Динамо)

Мирча Луческу ранее возглавлял турецкие Галатасарай и Бешикташ (Фото:ФК Динамо)

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу может возглавить стамбульский Фенербахче, сообщает NTV Spor.

Фенербахче завершил сезон победой в Кубке Турции, после чего тренер клуба Жорже Жезус объявил о своей отставке.

По информации источника, приоритетным вариантом для Фенербахче на должность наставника является именно Луческу, поскольку он хорошо знаком с турецкой Суперлигой.

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В течение 2000−2002 годов Луческу возглавлял Галатасарай, а в 2002—2004 годах был главным тренером Бешикташа.

Контракт Луческу с Динамо рассчитан до конца сезона-2023/24.

Ранее сообщалось, что Луческу получил предложение возглавить французскую Ниццу.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Мирча Луческу ФК Динамо (Киев) Фенербахче

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