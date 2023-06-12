Турецкий гранд уволил главного тренера перед вероятным приходом Луческу — СМИ
Мирча Луческу ранее возглавлял турецкие Галатасарай и Бешикташ (Фото:ФК Динамо)
Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу может возглавить стамбульский Фенербахче, сообщает NTV Spor.
Фенербахче завершил сезон победой в Кубке Турции, после чего тренер клуба Жорже Жезус объявил о своей отставке.
По информации источника, приоритетным вариантом для Фенербахче на должность наставника является именно Луческу, поскольку он хорошо знаком с турецкой Суперлигой.
В течение 2000−2002 годов Луческу возглавлял Галатасарай, а в 2002—2004 годах был главным тренером Бешикташа.
Контракт Луческу с Динамо рассчитан до конца сезона-2023/24.
Ранее сообщалось, что Луческу получил предложение возглавить французскую Ниццу.