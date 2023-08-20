«Это просто невероятно»: Луческу жестко наехал на игроков Динамо, заявив о предстоящем разговоре с Суркисом

20 августа, 23:21
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Мирча Луческу (Фото:ФК Динамо Киев)

Мирча Луческу (Фото:ФК Динамо Киев)

В рамках четвертого тура УПЛ Динамо сенсационно проиграло Черноморцу (2:3).

Главный тренер киевлян Мирча Луческу подвел итоги противостояния.

«Простите за эмоции, я очень злой сейчас. Очень сложно было добираться в Одессу из Бухареста, очень сложно играть через два дня на третий, очень сложно играть при такой жаре, но все это не оправдание. Мы должны были побеждать сегодня.

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В прошлом матче мы отыграли 120 минут. Ярмоленко и Сидорчуку было очень трудно сегодня продолжать игру, особенно при такой жаре. И они попросили замену. Вышедшие вместо них на замену должны были добавить, а мы — выиграть. Но этого, к сожалению, не произошло. Ошибка Дячука — это просто нечто невероятное! У нас в команде играют очень юные футболисты, им не хватает опыта, и они не могут реализовывать все, что от них требует команда, все от них требую я.

Но надо сказать, что и Черноморец сыграл организованно. Он готовился к этому матчу целую неделю, в отличие от нас. Мы доминировали в первом тайме, имели множество моментов. Во втором тайме, в принципе, мы тоже доминировали. Соперник играл на контратаках и очень качественно их реализовал. Не уверен, но, возможно, в одном из эпизодов был пенальти, тоже мог повлиять на игру. Но мне нужно посмотреть повтор этого момента, я не уверен".

Луческу сообщил, что проведет с Суркисом разговор по поводу приобретения центральных защитников.

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«Мы ищем кандидатов на усиление центра защиты. Я еще должен переговорить с президентом клуба. Сейчас мы даем шансы нашим молодым защитникам, хотя объективно им еще нужно год-два для того, чтобы выйти на тот уровень, который должен соответствовать Динамо. Нам не очень повезло, потому что мы потеряли Попова — это очень важный футболист для Динамо, но в двух матчах мы не могли на него рассчитывать. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова наставника официальный сайт Динамо.

Ранее сообщалось, что АЗОВ оценил месть Динамо, поблагодарив их за поддержку в скандале с фанатами Ариса.

Напомним, Шахтер в невероятном матче упустил победу в Кривом Роге.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Мирча Луческу ФК Динамо (Киев)

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