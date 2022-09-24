Луческу о войне России против Украины: Хотел бы дожить до того дня, когда это безумие прекратится

24 сентября, 22:16
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Луческу пожаловался на психологическое состояние игроков (Фото:ФК Динамо)

Луческу пожаловался на психологическое состояние игроков (Фото:ФК Динамо)

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу рассказал, как война России против Украины влияет на него и его команду.

По словам Луческу, война оказывает сейрозное влияние на игроков Динамо, поскольку из-за отсутствия постоянного места жительства, стадиона и тренировочного поля их трудно психологически мобилизовать, сообщает GSP.

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"В последние несколько месяцев я живу в автобусах – каждые три дня Динамо меняет локацию, это сложная ситуация. Я хотел бы дожить до того дня, когда все это безумие закончится», - сказал Луческу.

Следует отметить, что Динамо потерпело шесть поражений в последних семи матчах во всех турнирах, а в украинской Премьер-лиге команда занимает 11-е место.

Ранее Луческу заявил, что задумывался об уходе из Динамо.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Мирча Луческу Война в Украине ФК Динамо (Киев)

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