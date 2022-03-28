«Многие набросились на меня за это». Луческу объяснил свои слова о «несправедливом» отстранении российских спортсменов из-за войны 28 марта, 16:24 Цей матеріал також доступний українською Мирча Луческу (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу объяснил, почему выразил поддержку российским спортсменам, которых после военного вторжения РФ в Украину отстранили от международных соревнований.

По словам Луческу, он не против отстранения российских спортсменов, но только тех, кто поддержал агрессию против Украины, сообщает The Guardian.

"Спорт – это честная игра и страсть. Спортсмены не должны поддерживать войну. Те, кто говорит об этом положительно, являются жертвами пропаганды, этого нельзя делать.

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Я сказал, что российские спортсмены не должны расплачиваться за то, что происходит в Украине, и многие набросились на меня за это. Но я верю, что спорт может содействовать миру. Возможно, это не поможет напрямую, но это может проложить путь к тому, чего мы все хотим", – сказал Луческу.

Ранее украинский теннисист Сергей Стаховский ответил итальянскому наставнику лондонского Тоттенхэма Антонио Конте, заявившему, что российских спортсменов несправедливо отстраняют из соревнований из-за войны в Украине.

