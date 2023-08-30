Турецкая особенность. Луческу назвал фактор, который может помешать Динамо выйти в группу Лиги конференций 30 августа, 23:10 Мирча Луческу (Фото:ФК Динамо)

Главный тренер Динамо Мирча Луческу поделился ожиданиями от второго матча плей-офф раунда квалификации Лиги конференций против Бешикташа.

Румынский специалист отметил фактор турецких фанатов, которые значительно влияют на ход матча.

«Болельщики Бешикташа замечательные, невероятные. Атмосфера здесь всегда фантастическая. Они не только гонят вперед свою команду, но и оказывают давление на соперников. Они вносят свой вклад в успехи команды.

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Пожалуй, нужно показать нашим игрокам, что произошло во время матча Бешикташа с Лейпцигом, когда один игрок покинул поле из-за того, что не мог продолжить играть за такую шумиху на трибунах. У нас много молодых игроков, не игравших на этом уровне, в таких условиях. Последние два года мы играли при пустых трибунах, поэтому я бы не хотел, чтобы такая атмосфера стала для них сюрпризом и повлияла на их действия в завтрашней игре".

Луческу заявил, что его подопечные могут пройти турецкий гранд, ведь в отличной форме подошли к матчу.

«Мы хорошо готовы к завтрашнему поединку. Мы продемонстрировали хорошую игру в первом матче при том, что Бешикташ — сильный, хороший клуб. Они провели качественные трансферы, создали сильную европейскую команду, составленную не только из турецких исполнителей. Повторюсь, мы хорошо смотрелись в первом матче и проиграли из-за несколько отдельных эпизодов, пропустив после пенальти, углового и контратаки. В то же время мы создавали хорошие моменты, чтобы забить больше, поэтому результат мог быть другим. Уверен, что моя команда хорошо готова к завтрашней игре.

Конечно, я понимаю, что атмосфера, давление трибун может сильно повлиять на игру наших игроков. Самыми трудными для нас будут первые 15 минут. Но я верю, что мои игроки завтра проведут хороший матч против сильного соперника", — приводит слова тренера официальный сайт Динамо.

Напомним, в первой игре Бешикташ одержал победу над Динамо (3:2).

Отметим, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется завтра, 31 августа, в 21:00 по Киеву.