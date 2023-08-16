«Договоренности с Суркисом»: Луческу отреагировал на слухи о возможном увольнении из Динамо 16 августа, 22:27 Мирча Луческу (Фото:ФК Динамо Киев)

Главный тренер Динамо Мирча Луческу высказался о давлении в киевском клубе.

Румынский специалист поделился подробностями общения с руководством клуба.

Специалист уверяет, что представители СМИ не могу знать какие у него договоренности с президентом Игорем Суркисом.

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«Вы, пресса, всегда хотите быть впереди паровоза, любите задавать вопросы, которые вам удобно задавать. Но при этом многого не знаете, не знаете, какой у меня контракт, какие у меня договоренности с президентом клуба.

Да, есть давление, естественно. Но не стоит забывать, что наша команда с большим количеством воспитанников в составе, почти без легионеров. Наша молодежь нуждается в адаптации, в приобретении опыта, а это происходит только через матчи. Готов к давлению. В любых условиях готовимся к предстоящим матчам.

И, к слову, возьмите пример другой греческой команды — Панатинаикоса, который прошел Марсель в квалификации Лиги чемпионов. В составе этой команды почти нет греков. А есть игроки с большим международным опытом из разных стран. Нам надо быть очень организованными и играть с большим энтузиазмом. Тогда сможем оказаться лучше команд с более опытными футболистами", — приводит слова Луческу Dynamo.kiev.ua.

Отметим, завтра, 17 августа, Динамо сыграет с Арисом в рамках ответной игры Лиги конференций. Наставник киевлян пожаловался на неадекватное поведение греческих фанатов.

Ранее сообщалось, что Суркис выставил огромный ценник на главного таланта Динамо.