Луческу предложил объединить Динамо и Шахтер в одну команду для подготовки к плей-офф отбора ЧМ-2022 29 марта, 14:10 Цей матеріал також доступний українською Мирча Луческу пытается помочь сборной Украины (Фото:ФК Динамо)

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу предложил идею, как помочь сборной Украины лучше подготовиться к матчу отбора плей-офф на ЧМ-2022 против Шотландии.

Луческу заявил, что для подготовки к поединку с Шотландией было бы полезно, если бы игроки Динамо и Шахтера сформировали одну команду, которая бы тренировалась и играла товарищеские матчи с клубами, не участвующими в еврокубках, сообщает The Guardian.

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« Я поделился с УАФ своими мыслями. Думаю, что было бы неплохо создать общую команду из игроков Шахтера и Динамо, которые тренировались и играли в Бухаресте перед матчем плей-офф чемпионата мира между Украиной и Шотландией в июне», — сказал Луческу.

Также румынский тренер высказал свое мнение по поводу продолжения чемпионата Украины.

«Я бы хотел, чтобы сезон завершился на поле, но сейчас это очень сложно. Представьте, что Шахтер потерял более 10 игроков, а южноамериканцы вернулись домой. Пока нет места соперничеству, мы едины. Мы держимся вместе и стараемся помогать по возможности. Это моя единственная цель. Со мной было что-то подобное, когда я работал в Шахтере в 2014 году», - подытожил Луческу.

Ранее сообщалось, что матч Шотландия — Украина в полуфинале плей-офф квалификации на ЧМ-2022, который должен состоятся 24 марта, пройдет в июне.

В случае победы над Шотландией в финале плей-офф Украина сыграет с Уэльсом.