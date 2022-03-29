Луческу предложил объединить Динамо и Шахтер в одну команду для подготовки к плей-офф отбора ЧМ-2022

29 марта, 14:10
Цей матеріал також доступний українською
Мирча Луческу пытается помочь сборной Украины (Фото:ФК Динамо)

Мирча Луческу пытается помочь сборной Украины (Фото:ФК Динамо)

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу предложил идею, как помочь сборной Украины лучше подготовиться к матчу отбора плей-офф на ЧМ-2022 против Шотландии.

Луческу заявил, что для подготовки к поединку с Шотландией было бы полезно, если бы игроки Динамо и Шахтера сформировали одну команду, которая бы тренировалась и играла товарищеские матчи с клубами, не участвующими в еврокубках, сообщает The Guardian.

Видео дня
Читайте также:
«Не каждый день я смотрю в глаза героям». Футболисты Динамо навестили раненых украинских военных — фото

« Я поделился с УАФ своими мыслями. Думаю, что было бы неплохо создать общую команду из игроков Шахтера и Динамо, которые тренировались и играли в Бухаресте перед матчем плей-офф чемпионата мира между Украиной и Шотландией в июне», — сказал Луческу.

Также румынский тренер высказал свое мнение по поводу продолжения чемпионата Украины.

Читайте также:

Стив Кларк (Фото:SNS Group/SFA) «Трудно представить, как мы будем играть». Наставник соперника сборной Украины обеспокоен переносом матча плей-офф отбора на ЧМ-2022

«Я бы хотел, чтобы сезон завершился на поле, но сейчас это очень сложно. Представьте, что Шахтер потерял более 10 игроков, а южноамериканцы вернулись домой. Пока нет места соперничеству, мы едины. Мы держимся вместе и стараемся помогать по возможности. Это моя единственная цель. Со мной было что-то подобное, когда я работал в Шахтере в 2014 году», - подытожил Луческу.

Ранее сообщалось, что матч Шотландия — Украина в полуфинале плей-офф квалификации на ЧМ-2022, который должен состоятся 24 марта, пройдет в июне.

В случае победы над Шотландией в финале плей-офф Украина сыграет с Уэльсом.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Олег Телюк

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Мирча Луческу ФК Шахтер Сборная Украины ЧМ-2022 ФК Динамо (Киев)

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ