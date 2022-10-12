«Где-то чего-то не хватило». Луческу назвал причины неудачных результатов Динамо в еврокубках

12 октября, 21:39
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Луческу считает, что Динамо не заслуживало поражений во всех трех матчах (Фото:ФК Динамо)

Луческу считает, что Динамо не заслуживало поражений во всех трех матчах (Фото:ФК Динамо)

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу назвал причины неудачных результатов своей команды в Лиге Европы.

Слова румынского наставника «бело-синих» приводит Tribuna.

«К сожалению, сейчас такой результат. Но это произошло из-за того, что у нас много основных игроков травмировано, мы не смогли провести трансферы, которые хотели.

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Что касается самой игры, то ребята стараются и выкладываются на максимум. Мы не заслуживали проиграть все эти три матча. Где-то чего-то не хватило, но мы продолжаем работать. Будем стараться показывать нашу лучшую игру", — сказал Луческу.

Динамо проиграло все свои три матча в групповом раунде Лиги Европы и занимает последнее место в своем квартете, где также выступают французский Ренн, турецкий Фенербахче и кипрский АЕК.

Сообщалось, что защитник Динамо Илья Забарный нашел положительные моменты в трех поражениях своей команды в трех матчах группового раунда Лиги Европы.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Мирча Луческу Лига Европы ФК Динамо (Киев)

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