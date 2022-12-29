Луческу рассказал, при каких условиях может покинуть Динамо

29 декабря, 14:42
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Луческу возглавляет Динамо с 2020 года (Фото:ФК Динамо)

Луческу возглавляет Динамо с 2020 года (Фото:ФК Динамо)

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу рассказал, в каком случае может покинуть свой пост.

Отвечая на вопрос о своей вероятной отставке, 77-летний Луческу отметил свои достижения во главе Динамо и заявил, что пока не думает о том, чтобы покинуть команду, сообщает Digi Sport.

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«Мы пришли в Динамо во время пандемии, добились результатов, о которых даже не думали. Годом ранее Шахтер выиграл чемпионат с преимуществом в 23 очка. И с тем же составом мы выиграли чемпионат, опередив Шахтер на 11 очков.

Так что уйти из команды тогда было невозможно. Если теперь будет момент физической слабости, я уйду на пенсию. Но пока мы двигаемся вперед, об отказе не может быть и речи", — рассказал Луческу.

Контракт Луческу с Динамо рассчитан до июня 2024 года.

Румынский тренер возглавляет Динамо с июля 2020 года.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Мирча Луческу ФК Динамо (Киев)

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