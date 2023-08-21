«Отец вернулся с войны раненый». Луческу рассказал малоизвестные подробности своего тяжелого детства 21 августа, 11:51 Мирча Луческу (Фото:ФК Динамо)

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу рассказал о сложном периоде своей жизни в Румынии.

В интервью ProSport Луческу рассказал, что он вырос в бедной семье, отец был ранен во время Второй мировой войны, а единственным его утешением стал футбол.

«Если бы вы были частью такой семьи, как моя, из пяти очень бедных детей, мать, отец… Отец воевал на излучине Дона, вернулся раненым…

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Нашей единственной игрой был футбол. У меня больше ничего не было. С того времени, когда мне было 4−5 лет, я помню себя с мячом. Я играл где угодно: между деревьями, на вспаханных полях, везде, где я мог найти немного земли.

У нас было три кровати в маленькой комнате три на четыре. Многие из нас прижимались друг к другу, потому что было холодно и не было возможности согреться, — рассказал Луческу.

Ранее Луческу прокомментировал жест игроков Динамо фанам греческого клуба за антиукраинский баннер.