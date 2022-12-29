«Расходы удалось покрыть». Луческу рассказал о финансовой ситуации в Динамо после начала полномасштабной войны против Украины 29 декабря, 16:00 Мирча Луческу не считает финансовую ситуацию у Динамо критической (Фото:ФК Динамо)

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу рассказал, как повлияло полномасштабное вторжение России в Украину на финансовое положение клуба.

По словам Луческу, финансовая ситуация у Динамо не стала критической, поскольку клуб хорошо заработал в еврокубках и на трансфере Виталия Миколенко в Эвертон, сообщает Digi Sport.

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"У киевского Динамо были возможности, потому что за последние годы они заработали почти 100 миллионов евро только на участии в еврокубках плюс на продаже Миколенко в Эвертон, который стал самым дорогим игроком в истории клуба. Так что расходы удалось покрыть.

Впрочем, румынский тренер добавил, что сейчас сложно делать трансферы, поскольку из-за войны качественные игроки отказываются ехать в Украину.

"Лучше делать трансферы украинцев, которые легче адаптируются к ситуации, чем легионеры, ведь тем нужно давать 6 месяцев или год, пока получишь отдачу", - добавил Луческу.



Ранее Луческу заявил, что не планирует уходить из Динамо и рассказал, в каком случае может покинуть команду.

