«Я был поражен этим». Луческу назвал сборную, которую видит соперником Аргентины в финале ЧМ-2022
Луческу отметил выступление на ЧМ-2022 и других сборных (Фото:ФК Динамо)
Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу считает, что в финале чемпионата мира по футболу-2022 встретятся сборные Аргентины и Франции.
Онлайн-трансляция матча полуфинала ЧМ-2022 Франция — Марокко
Слова румынского наставника «бело-синих» приводит gsp.ro.
«Я думаю, что Марокко достигло максимума, Хорватия тоже. Я вижу финал Аргентина — Франция, но в футболе все возможно.
Я был поражен тем, как команды из малых стран подготовились к этому чемпионату мира. Каждый знает, что делать, как готовить игроков", — сказал главный тренер Динамо.
Также 77-летний румын отметил выступление на ЧМ-2022 сборных Японии, Южной Кореи, США и Канады.
Накануне первым финалистом чемпионата мира в Катаре стала национальная команда Аргентины, разгромившая в полуфинале хорватов.
Соперником южноамериканцев в главном матче турнира станет победитель пары между сборными Франции и Марокко, которые сыграют сегодня.