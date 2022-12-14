«Я был поражен этим». Луческу назвал сборную, которую видит соперником Аргентины в финале ЧМ-2022 14 декабря, 18:01 Луческу отметил выступление на ЧМ-2022 и других сборных (Фото:ФК Динамо)

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу считает, что в финале чемпионата мира по футболу-2022 встретятся сборные Аргентины и Франции.



Слова румынского наставника «бело-синих» приводит gsp.ro.

«Я думаю, что Марокко достигло максимума, Хорватия тоже. Я вижу финал Аргентина — Франция, но в футболе все возможно.

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Я был поражен тем, как команды из малых стран подготовились к этому чемпионату мира. Каждый знает, что делать, как готовить игроков", — сказал главный тренер Динамо.

Также 77-летний румын отметил выступление на ЧМ-2022 сборных Японии, Южной Кореи, США и Канады.

Накануне первым финалистом чемпионата мира в Катаре стала национальная команда Аргентины, разгромившая в полуфинале хорватов.

Соперником южноамериканцев в главном матче турнира станет победитель пары между сборными Франции и Марокко, которые сыграют сегодня.