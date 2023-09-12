После исторического провала в Европе. Стало известно условие, при котором Луческу будет уволен из Динамо 12 сентября, 19:16 Мирча Луческу (Фото:ФК Динамо Киев)

Главный тренер Динамо Мирча Луческу продолжит свою работу в стане столичного клуба.

Журналист Игорь Цыганик сообщил, что руководство киевляне не планирует увольнять наставника.

По словам эксперта, румын будет находится в команде, пока у нее есть шансы на победу в УПЛ.

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«Не будет никто увольнять Луческу, пока у Динамо будут шансы выиграть чемпионат. Поставим точку — и все, больше к этому не возвращаемся. Динамо будет бороться за чемпионство до последнего тура. Прогнозирую, что это один из фаворитов на победу в УПЛ. Поэтому, думаю, Луческу доработает до конца сезона

Никаких условий, что если он не проходит куда-нибудь, не было. Я изнутри общался с командой — там говорят, что Луческу очень интегрирован в процесс. Он на каждой тренировке, сам ведет тренировку, внимательно за всем следит. Следит за тем, что едят, как одеваются футболисты. В принципе, у Луческу еще есть силы, чтобы контролировать все процессы в Динамо. Поэтому я верю, что Динамо сможет бороться за чемпионство этого сезона и бороться до конца", — сказал Цыганык в эфире авторской программы "Цыганык Live".

Напомним, Динамо впервые за 18 лет осталось без еврокубковой осени, вылетев из Лиги конференций от Бешикташа.

Ранее сообщалось, что футболист Динамо может переехать в Саудовскую Аравию.